Sadílek po cenném bodu s Chorvaty: Postup? Snad už na příštím srazu

Překvapení jako v listopadu se nekonalo. Český výběr do 21 let podruhé nabité Chorvaty v kvalifikaci o EURO nezaskočil. I tak ale brali svěřenci Karla Krejčího bod za remízu 0:0 jako úspěch. I kapitán Michal Sadílek. „Jsme spokojeni. Řekli jsme si, že to odbojujeme. A to se také stalo. Každý si sáhl na dno a pro úspěch udělal maximum,“ hodnotil plichtu jeden z lídrů „lvíčat“.