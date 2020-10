Bucha po zkratu jednadvacítky ve Skotsku: Nemám z toho dobrý pocit

Jako nejzkušenější hráč střední linie měl na starost ofenzivu českého týmu. Jenže Pavel Bucha a jeho spoluhráči ve Skotsku propadli. Lvíčata si nevytvořila ze čtyř střel ani jednu výraznou příležitost. Zato domácí ze dvou pokusů dvakrát slavili. „Směrem dopředu jsme byli nemastný neslaný. Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Nevím, co se to s námi dělo,“ nechápal ofenzivní mozek národního týmu.

Skotsko vystřelilo dvakrát na branku, byly z toho dva góly. Co k tomu říct?

„Jsem zklamaný. Přijeli jsme sem vyhrát a udělat předposlední krok k postupu. Bohužel se nám to nepovedlo. Těžko se mi to hodnotí. Vůbec nevím, co k tomu říct.“

Měli jste více střel, lepší držení míče, ale Skoti vyhráli 2:0. Byl to typický zápas „blbec“?

„Spíš bych to podal tak, že jsme jako blbci vypadali my. První gól jsme Skotům darovali, při tom druhém jsme si lajdácky nepohlídali jejich standardku. Přitom to byla jejich druhá střela na branku… Žádnou jinou jejich střeleckou příležitost si nepamatuju. Na druhou stranu my do ofenzivy jsme nemastný neslaný. Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Nevím, co se to s námi dělo.“

Proč to v ofenzivě neklapalo?

„Když to vezmu ze svého pohledu, měl jsem tam dvě situace, kdy jsem to na sebe měl vzít a vystřelit, nebo se aspoň pokusit ohrozit branku soupeře. Jenže my jsme to stále obehrávali z jedné strany na druhou a hledali prostory pro kombinace. Vůbec nám to nešlo. Bylo to složité. Skotové mají velmi dobře organizovaný tým a ty skulinky v jejich obraně se hledali velmi těžce. Přišlo mi, že jsme si to až příliš komplikovali. V situacích, kdy se nabízelo vystřelit, jsme hledali ještě lepší řešení místo zakončení.“

Je to velká komplikace vzhledem k závěru kvalifikace?

„Jsme stále první. Máme to ve svých rukou. Čeká nás důležitý zápas v Litvě, který musíme zvládnout. Udržet se v čele, abychom šli do posledního zápasu v dobré pozici a v Řecku pak vyhráli. Jestliže chceme jet na EURO, musíme zbylé dvě utkání jednoznačně vyhrát.“