Lingr může být díky Slavii postupové eso. Baníku nelituju, říká o sáze

Tři body, nic jiného. Počty pro jednadvacítku jsou před velkým finále v Aténách jednoznačné. Jen výhra nad Řeckem udrží naději na první místo ve vyrovnané skupině nebo na vstupenku mezi pět nejlepších z druhých míst. Právě ti si příští rok zahrají na mistrovství Evropy.

„Jsme v pozici, že musíme, ale nepoznáte to na nás. Nejsme vyklepaní. Půjdeme si pro vítězství a budeme doufat, že nám pak pomůžou ostatní týmy,“ řekne Ondřej Lingr, když si v týmovém hotelu na kraji Prahy sedl před středečním odletem ke Skypu.

Právě slávistický všeuměl může být pro trenéra Karla Krejčího důležitým trumfem. FORTUNA:LIGA byla přes měsíc přerušená, ale poháry se hrály každý týden. A to by mohla být výhoda i třeba pro Lingra, jenž se Slavií válčí v Evropské lize.

Po letním přesunu z Karviné se čekalo, že z něj kouč Jindřich Trpišovský udělá žolíka. Jenže přímočarý mládenec s dvaatřicítkou na dresu je vidět čím dál víc. V posledních dvou pohárových partiích s Leverkusenem a Nice dokonce dostal šanci v základu.

„Baví mě, když se můžu měřit se špičkovými hráči a když zjišťuju, že se jim dokážu vyrovnat. Před zápasem jsem pokaždé nervózní, ale na place to ze mě spadne a užívám si to. A co teprve, až někdy zažiju vyprodaný Eden,“ vypráví nadšeně. „Před třemi měsíci jsem nedoufal, že bych mohl hrát v základu, ale byl jsem nastavený tak, že se o místo porvu. Snad i proto mě do Slavie brali.“

Pokud jste jeho přestupovou ságu sledovali, víte, že nechybělo moc a skončil v Baníku, kde o něj taky hodně stáli. Nejspíš by si tam zahrál víc než v našlapaném týmu českých šampionů, ale… „Nelituju,“ poví Lingr. „Moje vytíženost není maximální, ale ve Slavii jsem moc spokojený. Evropskou ligu máme rozehranou na postup a v lize jsme po víkendu konečně první. Jsem vděčný za každou šanci, poslouchám rady zkušenějších a hraju tam, kam mě trenér postaví.“

Kam ho trenér postaví? V Lingrově případě se nabízí víc variant: doma je na desítce, ovšem umí zahrát na křídlech i na hrotu útoku: „Už v Karviné se mi nahoře dařilo a střílel jsem i dost gólů.“

Což může být bonus pro jednadvacítku, která se v posledních třech zápasech trefila jen jednou a v závěru kvalifikace se dostala pod tlak. „Ten ze Slavie dobře znám, během podzimu jsem se s ním naučil pracovat,“ vykládá Lingr. „Jsem připravený pomoct k vítězství.“

Tabulka: