Krejčí: Opakovaná penalta? Řeky chápu. Snad naše cesta neskončí

Při absenci lídrů Michala Sadílka a Matěje Chaluše to byl on, kdo navlékl kapitánskou pásku. V posledním kvalifikačním utkání dovedl Ladislav Krejčí česká lvíčata k výhře nad Řeckem (2:0). K důležitému triumfu však pomohla i opakovaná penalta či déle jak poločas trvající přesilovka. „Takový už je fotbal,“ ušklíbl se sparťanský univerzál. Slavit však Češi postup zatím nemohou. „Je to v rukou osudu. Budeme to hodně prožívat. Nikdo nechce skončit,“ dodal.

Jak zhodnotit poslední duel v kvalifikaci na EURO?

„Bylo to super. Jsem rád, že jsme dovedli zápas do vítězného konce. Pomohly nám k tomu ty dvě situace, tedy vyloučení jednoho z Řeků a opakovaná penalta. Ale to je fotbal. Šli jsme si za výhrou a takhle se nám to vrátilo. Jsem rád, že jsme to zvládli a nyní doufáme, že se sejdou i výsledky ostatních zápasů, aby nám vyšel postup.“

Nezaskočila vás opakovaná penalta?

„Podobný moment jsem v zápase ještě nenažil, nicméně nyní se prohřešky brankářů nechávají opakovat celkem často. Pomezní rozhodčí to viděl, taková jsou pravidla. Pro Řecko je to určitě nepříjemné, já bych byl taky naštvaný a ukřivděný, ale štěstí se holt přiklonilo na naši stranu.“

Byly právě opakovaný pokutový kop a vyloučení klíčovými body utkání?

„Určitě. Navíc si troufnu říct, že jsme Řeky do ničeho nepustili a podle mě ani nevystřelili na branku. Byli jsme hodně trpěliví, čekali na příležitost a závěr už hráli na rychlé brejky. Povedlo se. Díky dobré akci Buchiče, Tondy Vaníčka a Drchyho jsme přidali druhý gól a výhru jsme si pojistili.“

Poslední zápas dopadl vítězně. Ve skupině jste v průběžné tabulce první. Ale důvod k radosti zatím není. Jak to prožíváte?

„Šli jsme na hřiště s tím, abychom si po zápase mohli říct, že jsme pro postup udělali všechno. Nyní už je to jen na osudu. Myslím si, že to budeme všichni hodně prožívat. Nikdo nechce takhle končit. Byla to dlouhá cesta, dost nás to stmelilo, takže doufám, že ten příběh neskončí.“

