Snový start, těší Šulce. Vyplašil brankáře, gólovou teč Filovi přeje

Václav Sejk poslal v 10. minutě české mladíky do vedení • ČTK / Václav Pancer

Adam Gabriel poslal česká lvíčata v závěru poločasu do dvoubrankového vedení • ČTK / Václav Pancer

Čtyři zápasy, čtyři výhry. Takhle vypadá snový start evropské kvalifikace?

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Že se to povedlo čtyřikrát a pokaždé s nulou, je příjemný bonus. V každém zápase jsme si vítězství zasloužili. Snový start to asi je, ale pokračujeme. Musíme zůstat nohama na zemi a vyhrát i další utkání.“

Z tribuny to vypadalo, že jste za vítězstvím nad Kosovem dokráčeli celkem v pohodě. Nebo ne?

„Včas jsme se dostali do vedení a ještě v první půli ho navýšili. Říkali jsme si, že ve druhém poločase musíme přidat další gól, což se nám povedlo. Snad jsme udělali radost i fanouškům: byli slyšet celý zápas a třeba jich příště přijde ještě víc.“

Pojďme ke gólovým situacím: před první trefou jste napadal kosovského brankáře, jenž pak udělal chybu. Byl to záměr?

„Trenér chce, abychom hráli aktivní presink, se Sejkym (útočníkem Václavem Sejkem) jsme to měli za úkol. Dvakrát jsme získali míč a dvakrát jsme dali gól. Je fajn, že se to takhle povedlo.“

A zásah na 3:0? Nemrzí vás, že po vaší střele byl gól nakonec připsán tečujícímu Danielu Filovi?

„Nemrzí. Já to jen tak nastřelil před bránu, možná by míč skončil vedle. Ze všeho nejvíc jsem rád, že padl gól a mohli jsme zápas dohrát víceméně v klidu. Chtěl jsem dát gól, ale Filousovi ho přeju.“

Trenér Suchopárek po zápase zmínil, že povedený začátek kvalifikace celému týmu zvedne sebevědomí. Vidíte to stejně? Už za měsíc vás čeká důležitá partie v Anglii.

„Přesně tak, je to Anglie... Silný tým, těžký zápas. Kvalifikaci jsme začali dobře, zatím jsme neztratili ani bod. Věřím, že tam můžeme zvítězit.“

Tabulka: