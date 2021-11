Suchopárek po Anglii: Chyběla nám odvaha. Hráči musí v klubech přidat

Conor Gallagher centruje do vápna během zápasu s českou reprezentací do 21 let • Reuters

Střet s jiným světem dobře nedopadnul. Už ve čtvrté minutě česká reprezentace do 21 let prohrávala v Burnley s Anglií 0:1. Do 30. minuty přidali domácí další dvě branky a takřka rozhodli o své výhře. Češi dokázali korigovat z pokutového kopu brankou Adama Karabce. „Působili jsme bohorovně. Mysleli jsme si, že nám soupeř laciné ztráty míče dovolí, ale to jsme se spletli. Angličané vám nic neodpustí. Hráči se potkali s naprostou špičkou,“ hodnotil výkon „lvíčat“ trenér Jan Suchopárek

Ukázalo se, že jste se střetli se zcela jiným světem?

„Musíme si říct, že zápas jsme nezvládli. Mohli jsme prohrát i vyšším rozdílem. Z různých důvodů jsme nezvládli vstup do zápasu. Rychlost, kvalita a taktická vyspělost soupeře je někde jinde. Neobstáli jsme, ale pro naše hráče to je pobídka k tomu, aby reagovali na tak kvalitního soupeře jinak. Aby zlepšili pohyb, napadali ho, přidali nasazení. Tak, jako tomu bylo v druhém poločase.“

Zamává první porážka s týmem?

„Nemyslím si. Nejsme psychicky zlomení. Ukázali jsme, že Anglii umíme potrápit. Jen musíme mít snahu hrát fotbal. Hrát odvážně a nahoru. Jenže prakticky už po výkopu jsme to dvakrát sehráli zpátky k brance. Soupeř nám vystihl přihrávky a od toho se vyvíjel zbytek zápasu. Musíme dostat do hlavy odvahu a nebát se hrát.“

Už po půlhodině střídal Tomáš Čvančara, o poločase šel na levého beka David Jurásek za Michala Fukalu. Nebudete si vyčítat změny v sestavě a zvolenou taktiku?

„Vycházel jsem z toho, že mužstvo odvedlo dobrou práci v minulých zápasech. Nebylo to ani tolik o taktice, jako o našich chybách. Působili jsme bohorovně. Mysleli jsme si, že nám soupeř laciné ztráty míče dovolí, ale to jsme se spletli. Angličané vám nic neodpustí. Hráči se potkali s naprostou špičkou.“

Budete po této zkušenosti apelovat, aby hráči začali víc hrát FORTUNA:LIGU a měli v ní stěžejní role?

„Vím, co tím myslíte, ale to přece není otázka na mě. To je věc klubů a hráčů. Oni musí ukázat kvalitu. Nesmí být spokojení, že jen paběrkují v lize. Zápas s Anglií pro ně byl jakousi motivací k tomu, aby začali více pracovat. Jestli se chtějí dostat na vyšší úroveň, je to jediná cesta.“

Dokážete říct, v čem přesně byli Angličané lepší?

„Rychlost, kvalita i přemýšlení. Hráče posouvají tréninky a zápasy s nejlepšími hráči na světě, což my takovou možnost zatím nemáme. Na druhou stranu si myslím, že je to prohra, která nám může pomoct. Sice jsme ji nechtěli, ale myslím si, že nás neoslabí natolik, abychom jeli do Slovinska skleslí. Nic nám nebrání v tom, abychom tam podali sebevědomý a běhavý výkon, který povede k výhře.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Vitík (vl.), 11. Gordon, 30. Balogun Hosté: 40. Karabec Sestavy Domácí: Bursik – Aarons, Guehi (C), Harwood-Bellis, Thomas – Skipp, Ramsey, Gallagher (89. Cresswell) – Gordon, Balogun (77. Gibbs-White), Palmer (73. Gomes) Hosté: Kovář – Gabriel, Vitík (88. Hranáč), Knapík, Fukala (46. Jurásek) – Kaloč (C), Žambůrek – Karabec (73. Kohút), Čvančara (34. Červ), Šulc – Sejk (72. Koubek) Karty Domácí: Aarons Hosté: Kaloč, Gabriel, Koubek Rozhodčí Fabbri – Tegoni, Bresmes (ITA) Stadion Turf Moor, Burnley (ENG)