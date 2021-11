Zlatá mládež vs. páni kluci. Lvíčata jdou na Anglii: Výzva? Spíš motivace

Česká jednadvacítka vstoupila do kvalifikace EURO dvěma výhrami • Twitter/ceskarepre_cz

Topí se v mládežnickém luxusu. Žně v akademiích jedou naplno. Albion sklízí půdu, kterou před lety zasel. Na scénu v Premier League přichází jeden talent za druhým. Dnes okusí ostrovní kvalitu česká jednadvacítka (20.00 v Burnley). „Čeká nás vyspělý soupeř. Hráči jsou skvěle technicky, fyzicky i takticky vybaveni. Nebude to nic lehkého,“ vnímá sílu soupeře trenér Jan Suchopárek.

Bude to střet dvou světů. Na jedné straně vlčáci zvyklí na úroveň Premier League. A proti nim v roli vyzyvatelů čeští kluci – tým sestavený z hráčů, kteří mnohdy pravidelně nehrají ani FORTUNA:LIGU.

Vždyť dnešního soupeře často sledují účastníci zájezdu do Burnley doma u televizních obrazovek. Mnozí totiž každý víkend válčí v dresu Manchesteru City, Arsenalu, Tottenhamu, Leicesteru či Crystal Palace.

„I proto bych duel s Anglií nenazýval výzvou, ale určitou motivací, protože naši hráči určitě sledují Premier League a chtěli by se do této soutěže jednou dostat. Takže je to pro ně ideální příležitost se s hráči, kteří aspirují na tuto soutěž, poměřit přímo na hřišti,“ apeluje Suchopárek na kádr.

Na rozdíl od Česka se Anglie topí v mládežnickém luxusu. Žně v akademiích jedou naplno. Albion sklízí půdu, kterou před lety zasel. Jen si projděme jména, která by mohla působit v kádru trenéra Lee Carsleyho, ale díky odskoku v kvalitě a výkonnosti jsou už dávno součástí áčka Garetha Southgatea.

Zjistíme, že by rázem vznikla hvězdná osa Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Jude Bellingham (Dortmund), Emile Smith-Rowe (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United) či Callum Hudson-Odoi (Chelsea). A to ještě kvůli zranění absentuje Curtis Jones z Liverpoolu.

To už představuje zcela jinou sféru. Hledíme na hráče, jejichž odhadované tržní ceny na serveru Transfermarkt.com létají v miliardách korun, zatímco nejdražší Čech v Suchopárkově výběru je sparťan Adam Karabec, jehož specializovaný web nacenil na 2 miliony eur (cca 50 milionů korun).

Ale i „béčková“ anglická jednadvacítka má hráče z nejlepší soutěže planety. Celkem jich soupiska čítá 11. Zbytek dorazil z bundesligy, Ligue 1 či Championship.

„I tak je síla Anglie ohromná,“ uvědomuje si Filip Kaloč. „Určitě bych zmínil Colea Palmera z Manchesteru City. Za zmínku stojí určitě Conor Gallagher nebo jejich urostlí stopeři. Je to silný tým. I my máme v kádru dobré hráče a silné individuality a věřím, že jsme na tom lépe, co se týče týmového pojetí,“ říká český kapitán.

Oba tábory rozdělují i dosavadní výsledky v kvalifikaci na evropský šampionát v Gruzii a Rumunsku. Češi jsou v laufu – plný počet bodů a bez inkasované branky. Anglie má po třech zápasech sedm bodů a senzačně klopýtla ve Slovinsku (2:2).

„Přitom vedli a hráli prim, ovšem pak soupeři pomohly standardní situace a vývoj utkání se kompletně otočil. Věřím, že jsme schopni soupeře překvapit a odvézt si slibný výsledek. Je potřeba být koncentrovaní a dohrávat všechny situace. Musíme být zodpovědní, ale nemůžeme hrát jen pasivně a v bloku,“ vidí Suchopárek cestu k úspěchu.

Jdeme vyhrát, hlásí „Angličan“ Žambůrek

Vybrané hráče anglického týmu má v merku. Ví o talentu Colea Palmera z Manchesteru City. Conora Gallaghera z Crystal Palace zná jako soupeře ze hřiště. I proto Jan Žambůrek před dnešním soubojem s Anglií neváhá. „Je to pro nás první vážná zkouška. Lepšího soupeře asi dostat nemůžeme,“ říká záložník Brentfordu.

Na Ostrovech působíte přes dva roky. Je zápas kvůli tomu pro vás speciální?

„Kluci z klubu vědí, že hrajeme s Angličany, takže trenéři i fyzioterapeuti se budou určitě večer dívat. Těším se na to, až to pak spolu všechno probereme. Anglie je pro všechny kolébkou fotbalu, takže se na zápas hodně těšíme. Asi se shodneme, že podobná utkání nehrajeme každý týden.“

Znáte nějaké anglické reprezentanty?

„Osobně se s nikým neznám, ale proti některým klukům jsem hrál. Například s Conorem Gallagherem, který hostuje z Chelsea v Crystal Palace, jsem se na hřišti střetl asi dvakrát. Narazil jsem i na Folarina Baloguna z Arsenalu. Oba jsou to velmi dobří hráči.“

Co vás tedy na hřišti čeká?

„Hodně hráčů hraje v Premier League nebo do ní alespoň naskakují z lavičky. Ještě minulý sraz měli v týmu Emila Smithe-Rowea z Arsenalu, který byl teď na poslední chvíli posunutý do áčka. I tak ale mají velký tým. Je v podstatě jedno, kdo nastoupí. Kvalita každého hráče bude obrovská.“

Kdo bude největší hrozbou při absenci již zmíněného Smithe-Rowea?

„V nejlepší formě se nyní nachází asi právě Gallagher. Dobře vypadá i Oliver Skipp z Tottenhamu. Jinak samozřejmě vím o Coleovi Palmerovi z Manchesteru City, který jde ve stopách Phila Fodena. Zaznamenal jsem jeho trefu v Lize mistrů. Pravidelně se objevuje na lavičce City, takže určitě bude mít velkou kvalitu.“

Na druhou stranu vstup do kvalifikace nemají Angličané povedený. Před měsícem remizovali se Slovinskem. Naskytla se vám ideální šance vzít jim body?

„Nekoukáme se na to, jak s kým hráli. My půjdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Můžeme sčítat body a jednotlivé scénáře dalšího vývoje v tabulce, ale primární nastavení je, že chceme vyhrát.“

Berete zápas jako dosud největší zkoušku pro nově složený tým lvíčat?

„Můžeme to takhle říct. Nevím, jestli vůbec můžeme dostat lepšího soupeře než Anglii. Souhlasím, že to pro nás je první vážná zkouška toho, jak na tom doopravdy jsme.“

Hraje se na stadionu v Burnley, kde jsou fanoušci zvyklí na Premier League. Bude dobrá atmosféra?

„Věřím, že ano, protože na jednadvacítku chodí v Anglii celkem hodně fanoušků, takže lze očekávat dobrou návštěvu se skvělou atmosférou. Co máme zprávy, tak by mělo dorazit snad kolem dvaceti tisíc diváků.“