Smolař Vitík po facce od Anglie: Takové tempo jsme nezažili

Conor Gallagher centruje do vápna během zápasu s českou reprezentací do 21 let • Reuters

Martin Vitík v dresu reprezentace do 21 let • ČTK / Pancer Václav

Co rozhodlo? Zpackaných prvních třicet minut, kdy jste prohrávali už o tři góly?

„Na začátku jsme nechytili tempo, byli jsme vyjukaní. Tempo anglických hráčů bylo rychlé, takové jsme asi zatím ještě nikdy nezažili. Postupně jsme se do toho dostali, ale kvalita byla na straně Angličanů hodně viditelná. Nastupují v Premier League a jsou někde jinde.“

Co vám zápas ukázal?

„Ukázal nám nedostatky, na kterých musíme zapracovat, jestli se chceme měřit i s takovými týmy. Teď musíme přepnout a připravit se na úterní zápas ve Slovinsku, který bude taky velmi důležitý.“

Dává vám naději alespoň výkon z druhého poločasu, který byl o něco vyrovnanější?

„Už na konci první půle jsme proměnili penaltu a já měl ještě šanci po standardce, šlo to vedle. Cítili jsme, že se ještě můžeme nějak chytnout a něco s výsledkem udělat. Nechtěli jsme to vypustit a bojovali dál. Bohužel to nevyšlo a Angličané zaslouženě vyhráli.“

Trenér Jan Suchopárek prohlásil po zápase, že pro celý váš tým to může být velkou motivací a že byste neměli být spokojení jen s paběrkováním v první lize. Vás se netýká ani to, hrajete převážně FNL za béčko Sparty. Budete usilovat o to, abyste nehrál jen druhou ligu?

„Uvidíme, co bude v zimě. Jsem hráč Sparty a není to jen o mně. Vlastně ani nevím, co bych vám k tomu řekl. Každý chce hrát na nejvyšší úrovni, to tady ani nemusím vykládat. Všichni mají sen hrát výš.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Vitík (vl.), 11. Gordon, 30. Balogun Hosté: 40. Karabec Sestavy Domácí: Bursik – Aarons, Guehi (C), Harwood-Bellis, Thomas – Skipp, Ramsey, Gallagher (89. Cresswell) – Gordon, Balogun (77. Gibbs-White), Palmer (73. Gomes) Hosté: Kovář – Gabriel, Vitík (88. Hranáč), Knapík, Fukala (46. Jurásek) – Kaloč (C), Žambůrek – Karabec (73. Kohút), Čvančara (34. Červ), Šulc – Sejk (72. Koubek) Karty Domácí: Aarons Hosté: Kaloč, Gabriel, Koubek Rozhodčí Fabbri – Tegoni, Bresmes (ITA) Stadion Turf Moor, Burnley (ENG)