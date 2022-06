Kvalifikace U21: Češi skončí druzí, začíná počítání. Švýcaři musí zklamat

Je hotovo: i kdyby Anglie prohrála zbývající zápasy v Kosovu a se Slovinskem, Češi už ji nepřeskočí. Ani příští pondělí v případě očekávané výhry nad Andorrou. Kdyby došlo na bodovou shodu, Angličany by zvýhodnila lepší vzájemná bilance (vítězství 3:1 a 2:1).

Český tým má od soboty volno a znovu se sejde i s devíti nováčky ve čtvrtek, čtyři dny před epilogem s Andorrou. V tu chvíli už může být jasno o jeho osudu: půjde do podzimní baráže? „Počítat budeme až po závěrečném hvizdu posledního zápasu. S baráží ještě smíření nejsme,“ vzkázal trenér Jan Suchopárek po páteční porážce s Anglií.

Kromě vítězů skupin přímo postoupí i nejlepší tým z druhých míst, ovšem česká parta má ke klíčové pozici daleko. Po nutném odečtení březnové výhry v Andoře je na šestnácti bodech a další už nepřidá. Ve středu ji můžou od šance na přímý postup definitivně odříznout Švýcaři, pokud ustojí roli favorita v Moldavsku, jemuž už o nic nejde. České mládence by udržela ve hře jen porážka Švýcarska 0:1 nebo jakákoliv jeho prohra o dva góly a víc. Tým ze země čokolády a sýrů může skupinu E vyhrát, jenže tahle varianta by Čechy nezachránila, protože druhé by skončilo Nizozemsko, které by v redukované tabulce skončilo výš než Suchopárkovi hoši.

V jejich prospěch jsou zatím vyřešené jen tři skupiny z osmi. Český tým nepřeskočí druhé týmy z béčka, céčka a déčka. Ostatních pět skupin je pořád otevřených.

Reálné nebezpečí hrozí třeba od Dánů, kteří zatím mají jen o tři body méně než Češi a vyhlížejí dva domácí zápasy s hůře postavenými soupeři (10. června se Skotskem a čtyři dny nato s Tureckem).

Českou jednadvacítku ještě může přeskočit i Ukrajina, kterou ovšem ve čtvrtek čeká bitva s lídrem skupiny Francií. Pozor též na zašmodrchanou skupinu A, kde můžou na druhém místě skončit Chorvaté, Norové či Finové. Podobné je to v efku, kde by Česko za určitých okolností mohlo ohrozit druhé místo Itálie nebo Irska.

Rozhodne se nejpozději 14. června, kdy hlavní fáze kvalifikace končí. Los baráže je na programu týden poté.

Tabulka skupiny G 1. Anglie 8 7 1 0 20:5 22 2. ČESKO 9 6 1 2 16:6 19 3. Kosovo 8 3 2 3 7:7 11 4. Slovinsko 8 2 4 2 7:6 10 5. Albánie 9 3 0 6 8:16 9 6. Andorra 8 0 0 8 1:19 0

Odehráno: ČESKO–Slovinsko 1:0, ČESKO–Albánie 4:0, Kosovo–ČESKO 0:1, ČESKO–Kosovo 3:0, Anglie–ČESKO 3:1, Slovinsko–ČESKO 1:1, Albánie–ČESKO 0:1, Andorra–ČESKO 0:3, ČESKO–Anglie 1:2, Andorra–Albánie 0:3, Kosovo–Andorra 2:0, Andorra–Slovinsko 0:1, Anglie–Kosovo 2:0, Slovinsko–Anglie 2:2, Albánie–Andorra 2:0, Albánie–Slovinsko 2:0, Andorra–Anglie 0:1, Slovinsko–Albánie 3:0, Kosovo–Albánie 2:1, Kosovo–Slovinsko 0:0, Anglie–Andorra 4:1, Slovinsko–Kosovo 0:0, Albánie–Anglie 0:3, Andorra–Kosovo 0:3, Anglie–Albánie 3:0.

Další program – 9.6.: Slovinsko–Andorra (18.00, Kranj), 10.6.: Kosovo–Anglie (20.00, Priština), 13.6.: ČESKO–Andorra (18.00, Brno), Albánie–Kosovo (19.30, Elbasan), Anglie–Slovinsko (20.45, Huddersfield).

Postupový klíč: Přímo postoupí vítězové devíti skupin a nejlepší tým z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých míst bude hrát baráž. Pořádající Rumunsko a Gruzie mají účast jistou.