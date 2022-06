Jednadvacítka bez Vitíka i Čvančary. Suchopárek udělal deset změn

Emil Smith Rowe poslal anglické mladíky v 22. minutě do vedení • ČTK / Václav Pancer

Je to dlouhý seznam. Proti Andoře budou jednadvacítce chybět brankáři Matěj Kovář s Jakubem Markovičem, obránci David Jurásek s Martinem Vitíkem, záložníci Filip Kaloč, Michal Kohút, Filip Souček, Pavel Šulc, Matěj Valenta a útočník Tomáš Čvančara. Mezi desítkou hráčů, kteří už mají po sezoně, je gólman číslo jedna (Kovář) či stabilní kapitán (Kaloč).

Místo nich dostali před bitvou s nejslabším týmem skupiny šanci brankáři Jiří Borek s Lukášem Horníčkem, obránci Lukáš Endl, Martin Suchomel a Patrik Vydra, záložníci Matěj Jurásek, Jakub Křišťan, Michal Ševčík a útočníci Denis Alijagič s Filipem Vechetou. Pro zajímavost: za jednadvacítku zatím hrál jen Ševčík, ostatní můžou mít premiéru. Z tradičních opor zůstává obránce Adam Gabriel, záložník Jan Žambůrek či nejlepší střelec „české“ skupiny Daniel Fila.

„V předstihu jsme avizovali, že se náš tým mezi zápasy s Anglií a Andorrou může částečně obměnit. Rozhodlo o tom více aspektů: zdravotní stav některých hráčů či případné disciplinární ohrožení kvůli žlutým kartám před dalšími,“ citoval web FAČR kouče Jana Suchopárka. „S trenérem reprezentace U20 Jiřím Žilákem jsme byli v kontaktu, několik hráčů s námi v minulém týdnu absolvovalo v Praze přípravný kemp a následně odehráli výborné utkání proti Chorvatsku. A nyní jsou připraveni doplnit jednadvacítku.“

Český tým je po devíti z deseti kvalifikačních zápasů ve své skupině druhý a má jistou minimálně baráž. Vedoucí Anglie, která má zatím stejně bodů jako Češi plus lepší vzájemné zápasy (3:1 a 2:1), si může pojistit postup už v úterý večer doma proti Albánii. Angličanům do konce kvalifikace zbývají dohromady tři utkání, v kterých jim stačí uhrát tři body. Pak by české mládence nezachránila už ani očekávaná výhra nad Andorrou.

Suchopárkovi chlapci ještě můžou myslet na pozici nejlepšího týmu z druhých míst a tedy přímý postup, ale k tomu vede hodně trnitá cesta. České šance můžou utnout už ve středu Švýcaři, pokud neprohrají 0:1 nebo o alespoň o dva góly v Moldavsku, kterému už o nic nejde.

Nejpozději se rozhodne 14. června, kdy hlavní fáze kvalifikace končí. Týden nato je na programu los podzimní baráže, šampionát hostí v červnu a červenci 2023 Rumunsko s Gruzií.

Nominace jednadvacítky na Andorru (13. června v Brně):

Brankáři: Jiří Borek (Slovácko), Lukáš Horníček (Braga/Portugalsko), Vítězslav Jaroš (Notts County/Anglie).

Obránci: Martin Cedidla (Zlín), Denis Donát (Chrudim), Lukáš Endl (Brno), Adam Gabriel (Sparta), David Pech (Mladá Boleslav), Karel Pojezný (Pardubice), Martin Suchomel, Patrik Vydra (oba Sparta).

Záložníci: Lukáš Červ (Pardubice), Kryštof Daněk (Sparta), Petr Jaroň (Baník), Matěj Jurásek (Vlašim), Adam Karabec (Sparta), Jakub Křišťan (Vlašim), Michal Ševčík (Brno), Jan Žambůrek (Viborg/Dánsko).

Útočníci: Denis Alijagič (Liberec), Daniel Fila (Slavia), Václav Sejk (Teplice), Filip Vecheta (Slovácko).