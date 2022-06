ME do 19 let: První šance, pak převaha favoritek. Češky prohrály s Francií

České fotbalistky do 19 let na úvod domácího ME jasně prohrály s Francií • UEFA.com

České fotbalové reprezentantky do 19 let v úvodním utkání domácího mistrovství Evropy na překvapení nedosáhly a s favorizovanou Francií prohrály 0:3. Obhájkyně titulu ve Vítkovicích rozhodly dvěma brankami už do poločasu, třetí gól přidaly v nastavení. V druhém zápase skupiny A nastoupí svěřenkyně trenéra Jana Navrátila ve čtvrtek v Opavě proti Španělsku.

Český celek při své premiéře na závěrečném turnaji devatenáctek mohl v deváté minutě nečekaně otevřít skóre, ale Thanhová z dorážky minula odkrytou branku. Jinak měly ve velkém horku podle očekávání výraznou převahu Francouzky, které v dubnu v druhé fázi kvalifikace porazily Navrátilův výběr 5:1.

V 21. minutě otevřela skóre střelou z hranice vápna Coquetová a v nastavení první půle přidala zblízka po chybě domácí obrany pojistku Benyahiaová. Po změně stran Francouzky trefily břevno, vzápětí nedala penaltu střídající Mouchonová, která se prosadila až v druhé minutě nastavení.

Navrátil byl s výsledkem poměrně spokojený. „Francie nás zatlačila, ale 0:3 je jednoznačně dobré pro nás. Holky chtěly dostat méně gólů než pět, co jsme dostali v kvalifikaci. To se nám povedlo. Já jsem je obrovsky pochválil, protože tohle je výkon na hranici možností, co můžeme předvést. Chyběl mi vstřelený gól, to je jediné, co jim mohu vyčíst,“ uvedl pro youtube kanál české reprezentace Navrátil.

„Neproměněné šance byl největší rozdíl mezi týmy. Francie měla čtyři a dala tři góly. Ukázala, co umí. Víme, že v dalších dvou zápasech to bude stejně těžké, ale budeme dál bojovat a věřím, že dáme gól,“ dodal.

Český celek je na šampionátu, který hostí Moravskoslezský kraj, outsiderem. Vedle Španělska se ještě Navrátilovy svěřenkyně ve skupině A utkají v neděli s Itálií. Do semifinále postoupí první dva týmy. Francie ovládla minulý šampionát devatenáctek v roce 2019, poslední dvě Eura v letech 2020 a 2021 byla zrušena kvůli koronaviru.

Česko před pěti lety hostilo mistrovství Evropy hráček do 17 let. Mladé reprezentantky tehdy ve třech zápasech nebodovaly a skončily ve skupině poslední. Turnaj hostily Plzeň, Příbram, Domažlice a Přeštice.

Mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let v Česku:

Skupina A:

ČR - Francie 0:3 (0:2)

Branky: 21. Coquetová, 45.+1 Benyahiaová, 90.+2 Mouchonová.

Sestava ČR: Fuchsová - Huvarová, Ohlídalová, Jelínková, Pavlíčková - Pouvová (56. Tenkrátová), Jonášová (80. Tomanová) - Ducháčková, Černá (69. Bendová), Thanhová (56. Švíbková) - Střížová (69. Hlouchová). Trenér: Navrátil.