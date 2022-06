ME fotbalistek do 19 let: Češky na úvod turnaje vyzvou Francii

V Česku už brzy vypukne mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let. Proběhne od 27. června do 9. července v Moraskoslezském kraji, hrát se bude na stadionech ve Frýdku-Místku, Karviné, Opavě a Ostravě. Startují i domácí české hráčky, do turnaje vstoupí 27. června ve Vítkovicích proti Francii. Jaký je program turnaje, kdy hrají Češky a kde lze pořídit vstupenky?

Systém ME do 19 let v Česku

Turnaj potrvá od 27. června do 8. července. Osm týmů je rozdělených do dvou skupin po čtyřech, první dva ze skupiny postupují do semifinále, vítězové pak do závěrečného boje o zlato. České hráčky se postupně střetnou s obhájkyněmi z Francie, následně narazí na Španělky a Italky.

EURO U19: Kdy hrají české fotbalistky

27. června 11:00 ČR – Francie 0:3 (Vítkovice)

30. června 17:30 ČR – Španělsko (Opava)

3. července 17:30 Itálie – ČR (Frýdek – Místek)

Česko - Francie

„Francie je ve všech směrech vynikající tým. Takticky, silově ty holky opravdu umí skvěle hrát fotbal, výborně zrychlují hru a je radost se na ně dívat. Ale budeme se určitě snažit na ně něco vymyslet, abychom byli konkurenceschopní,“ řekl před úvodním zápasem turnaje trenér Češek Jan Navrátil.

Jeho prognóza se naplnila a mladé Češky prohrály na úvod domácího šampionátu 0:3.

Kompletní program turnaje

Skupina A:

27. června: 11:00 ČR – Francie (Vítkovice), 17:30 Španělsko – Itálie (Opava)

30. června: 15:00 Itálie – Francie (Bazaly), 17:30 ČR – Španělsko (Opava)

3. července: 17:30 Itálie – ČR (Frýdek-Místek), 17:30 Francie – Španělsko (Bazaly)

Skupina B:

27. června 15:00 Švédsko – Německo (Frýdek-Místek), 17:30 Anglie – Norsko (Karviná)

30. června 15:00 Norsko – Německo (Karviná), 17:30 Švédsko – Anglie (Frýdek – Místek)

3. července 20:00 Norsko – Švédsko (Opava), 20:00 Německo – Anglie (Karviná)

Semifinále:

6. července 15:00 (Opava), 17:30 (Karviná)

Finále:

9. července (Vítkovice)

Kde koupit vstupenky na ME do 19 let

Vstupenky se prodávají ve dvou kategoriích: na jednotlivé zápasy stojí 60 korun, druhou možností je tzv. Tournament pass, vstupenka platná na všechna utkání turnaje. Ta vyjde na 250 korun.

Předprodej už probíhá, vstupenky je možné koupit ZDE >>>

Mistrovství Evropy hráček do 19 let je také zcela otevřeno dětem a mládeži. Sportovní kluby, organizované skupiny včetně veškerých školských zařízení mohou žádat o vstupenky zdarma.