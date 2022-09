Zima, umělka i dlouhý let na Island. Jednadvacítka se chystá na baráž

Když se v den letního slunovratu losovala baráž o „malé“ EURO, přál si Slovensko. „Z logistického hlediska by to byla celkem hračka,“ usměje se Michal Černý. Před týdnem si coby záložník divizních Rokycan užil sváteční pohárovou partii s Libercem, která pobavila celé fotbalové Česko, a teď už je zpátky v práci. Coby technický vedoucí se stará o to, aby mladé hvězdičky z jednadvacítky měly co nejdokonalejší servis.

Abychom to nezamluvili: slovenská varianta nevyšla, los poslal Čechy na Island. I Černého, jenž do Reykjavíku poprvé letěl už před měsícem. První poznatek? „Island v tomhle období nepřekypuje volnými hotely, je tam pořád ještě sezona. V kvalifikaci jsem běžně vybíral z pěti nebo šesti hotelů, teď jsem byl rád za dva,“ vykládá Černý.

Tým trenéra Jana Suchopárka se ve středu večer ubytuje v hotelu s příznačným jménem Ísland, zhruba tři kilometry od stadionu Víkingsvöllur. Tam bude kromě hladových hostitelů čekat ještě jedna výzva: umělka. Na ošidném povrchu se v Česku hrávají především zimní přípravy, ovšem jednadvacítka na něm zvládla březnovou partii v Andoře (3:0). „Snažili jsme se v Praze najít umělku, která by byla nejpodobnější. Nebylo to jednoduché, ale povedlo se to a na úterý a středu jsme naplánovali tři tréninky ve Střešovicích,“ poznamená Černý.

V kvalifikaci Češi měli štěstí na dosažitelné destinace. Nejkomplikovanější byla cesta do Andorry: po zápase v Albánii se letělo do Barcelony a pak ještě 200 kilometrů autobusem do miniaturního knížectví v Pyrenejích. Let na Island potrvá čtyři a půl hodiny a na palubě speciálu bude jen tým, partneři asociace či novináři zůstanou doma.

„Nechtěli jsme nic riskovat, v tomhle období se vrací koronavirus a virová onemocnění obecně. Kdyby šlo třeba o první utkání kvalifikace, asi bychom se bavili jinak. Ale je to baráž čili absolutní priorita, nemůžeme si dovolit něco podcenit,“ zdůrazňuje Černý.

Čísla nakažených sice v posledních dnech jdou nahoru, ale hráči se testovat nemusí. Na týmovou základnu v pražském hotelu Pyramida zkraje tohoto týdne volně směli i reportéři. „Žádné testování, žádné kontroly očkování. Je to čistě subjektivní, prostě jak se kdo cítí. UEFA veškerou odpovědnost za tyhle záležitosti přenáší na realizační tým. Lékař jen přes dokument prohlašuje, že jsou všichni v pořádku a bez příznaků,“ popisuje Černý současnou praxi.

Ale zpátky na Island, kde se nynější teploty podobají těm českým. Už pondělní trénink na Strahově s deštěm a syrovým větrem připomínal drsné podmínky v Reyjkavíku, kde z mraků můžou vypadnout už i sněhové vločky. „Lepší, než kdyby tady bylo babí léto, to by nás na Islandu čekal teplotní šok. Ve finále je to stejné, jako když jsme loni v listopadu letěli do Anglie, teplé bundy nesmějí chybět,“ poví Černý.

Na Island si vzpomněl i šéf českého fotbalu Petr Fousek, když byl týmu popřát hodně štěstí. „Vybavuju si zápas pozdější zlaté jednadvacítky v Reykjavíku, tenkrát chytal Petr Čech. V silném větru vykopl míč – a ten se zastavil nad půlící čarou,“ vyprávěl Fousek. „Přesto jsem optimista.“

Optimistou je i ligová kometa, brněnský záložník Michal Ševčík: „Na Islandu jsem nikdy nebyl, ale na počasí nebo umělku se rozhodně vymlouvat nebudeme. Ani jedno by neměl být problém.“

Snad nebude problémem ani absence zraněného útočníka Tomáše Čvančary a dalšího maroda, stopera Lukáše Endla. Na začátku srazu je nahradili Matěj Jurásek s Janem Knapíkem. „Sázíme na to, že oba už s námi byli,“ vysvětluje kouč Suchopárek. „Snad na Islandu všechny nástrahy zvládneme a přivezeme si co nejlepší výsledek do odvety.“

Baráž o EURO U21

První zápas: Island–Česko

23. září v 18.00 SELČ, Reykjavík

Odveta: Česko–Island

27. září v 18.00, České Budějovice

Obě utkání odvysílá ČT Sport. EURO se uskuteční v červnu a červenci 2023 v Rumunsku a Gruzii.