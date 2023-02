Lvíčata znají soupeře pro kvalifikaci na ME. Schůdný los a starý známý

Česká reprezentace do 21 let nestačila v přípravě na Norsko 0:4 • Twitter / Česká fotbalová reprezentace

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2025 utkají ve skupině I s Dánskem, Islandem, Walesem a Litvou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Turnaj se uskuteční na Slovensku.

„Lvíčata“ boj o postup na příští Euro rozehrají na podzim. V červnu svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupí do letošního ME, které hostí Rumunsko a Gruzie. V základní fázi česká jednadvacítka narazí na Anglii, obhájce zlata Německo a Izrael. Do dalšího kvalifikačního cyklu už zasáhne nově složený tým s hráči narozenými v roce 2002 a mladšími.

Češi byli z druhého výkonnostního koše nalosováni do jedné ze dvou pětičlenných skupin, v ostatních sedmi skupinách je šest týmů. Na šampionát přímo postoupí vítězové skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři volná místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na mistrovství jistou.

Los kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2025:

Skupina A: Itálie, Irsko, Norsko, Turecko, Lotyšsko, San Marino.

Skupina B: Španělsko, Belgie, Skotsko, Maďarsko, Kazachstán, Malta.

Skupina C: Nizozemsko, Švédsko, Gruzie, Severní Makedonie, Moldavsko, Gibraltar.

Skupina D: Německo, Polsko, Izrael, Bulharsko, Kosovo, Estonsko.

Skupina E: Rumunsko, Švýcarsko, Finsko, Albánie, Černá Hora, Arménie.

Skupina F: Anglie, Ukrajina, Srbsko, Severní Irsko, Ázerbájdžán, Lucembursko.

Skupina G: Portugalsko, Chorvatsko, Řecko, Bělorusko, Faerské ostrovy, Andorra.

Skupina H: Francie, Rakousko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Kypr.

Skupina I: Dánsko, ČESKO, Island, Wales, Litva.