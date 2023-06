Hvězdy MS do 20 let: korejský šikula, Brazilec na roztrhání či italský kanón

Turnaj ovládli fotbalisté Uruguaye • FOTO: Reuters MS dvacetiletých ve fotbale zná svého vítěze pro rok 2023. Pořadatelská Argentina nepustila titul daleko. Radovali se totiž mladíci Uruguaje, kteří ve finále předčili 1:0 Itálii, která musela překousnout čtvrtou finálovou porážku v krátkém čase, když budeme počítat i boje o titul ve všech evropských pohárech, kde se italské kluby nepotkaly s paní štěstěnou. Turnaj tradičně ukázal hvězdičky budoucnosti i slovenské naděje, které vypadly v osmifinále. Turnaj ovládli fotbalisté Uruguaye • Foto Reuters

Cesare Casadei (Reading/Chelsea) Reprezentace: Itálie

Věk: 20

Pozice: ofenzivní záložník/útočník

Bilance na turnaji: 7 zápasů: 7 gólů + 2 asistence

Výsledek na turnaji: stříbrná medaile Jestli měl někdo dotáhnout Itálii k titulu, byl to Casadei, který fotbalově začínal v Ceseně, pak se vydal za lepším do Interu Milán a loni v srpnu jej zvábila Chelsea. Před MS strávil první půlrok mezi dospělými, kdy hostoval v druholigovém Readingu s bilancí 15 zápasů a 1 gól. V Argentině na MS však ukázal, co v něm dřímá. Nevěděli si s ním rady Brazilci, Kolumbijci ani Angličané. Nejlepší výkon podal hned na úvod turnaje proti „Kanárkům“. Itálie vyhrála 3:2 a Casadei byl u všech gólů. Přitom kvalita trávníku na stadionech v Argentině gólovým hodům nepřála. Ne nadarmo se stal nejlepším hráčem šampionátu a vítězem Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce. Cesare Casadei přebírá cenu pro nejlepšího střelce turnaje • Foto ČTK / AP / Natacha Pisarenko

Alan Matturro Romero (CFC Janov) Reprezentace: Uruguay

Věk: 18

Pozice: levý obránce

Bilance na turnaji: 7 zápasů: 1 gól + 1 asistence

Výsledek na turnaji: zlatá medaile Když se nic nepokazí, Matturra čeká velká budoucnost. Z pozice levého beka dirigoval obranu, která na turnaji udržela hned šestkrát čisté konto. Zároveň dokázal nadstandardně podporovat útok. Míč u nohy a hlava nahoře, která hledá volné spoluhráče, to je jeho poznávací znamení. V Janově do Serie B nakukoval spíše sporadicky, ale jeho kredit se na MS rapidně zvedl, takže by nebylo divu, kdyby se o něj začal zajímat ambicióznější nápadník z Apeninského poloostrova. FIFA jej vyhlásila druhým nejlepším hráčem turnaje. V takové situaci u beka každý zbystří. Matturro navíc až v říjnu oslaví devatenácté narozeniny a je benjamínkem tohoto výčtu. Alan Matturro po vítězství nad Itálií • Foto ČTK / AP / Gustavo Garello

Lee Seungwon (Gangwon) Reprezentace: Jižní Korea

Věk: 20

Pozice: záložník

Bilance na turnaji: 7 zápasů: 3 góly + 4 asistence

Výsledek na turnaji: bronzová medaile A pomyslné stupně vítězů jsou kompletní. Lee Seungwon je bronzovým mládencem turnaje. S jihokorejskou reprezentací vybojoval bronz a sám se stal třetím nejlepším hráčem turnaje. Bez něj by Jižní Korea stoprocentně mezi čtyřmi nejlepšími celky nebyla. Špílmachr a kapitán týmu, který zásadní momenty zápasů bral na sebe. Lee se podílel na 50 % všech korejských gólů na turnaji. Přitom se jedná o kluka, který do ledna letošního roku kopal fotbal jen na univerzitě a čeká na svůj první zápas mezi profesionály poté, co přestoupil do Gangwonu, který je předposlední v jihokorejské lize s pouhými 11 góly v 18 zápasech. Forma, kterou si Lee přiveze z Argentiny, by se docela hodila, pokud už nezaujal někoho z Evropy. U Korejců je však problém s povinnou vojenskou službou, kvůli které si řada klubů angažování hráčů z této země rozmyslí. Lee Seungwon slaví proměněnou penaltu • Foto ČTK / AP / Natacha Pisarenko

Marcos Leonardo (Santos) Reprezentace: Brazílie

Věk: 20

Pozice: útočník

Bilance na turnaji: 5 zápasů: 5 gólů + 1 asistence

Výsledek na turnaji: čtvrtfinále Další míčový ekvilibrista, kterých Brazílie produkuje spousty. Další mladík, který měl ukázat, že Brazilci jsou přece vládci mezinárodního fotbalu a další hráč, který odcházel ze hřiště s hlavou svěšenou. Brazilci skončili už ve čtvrtfinále, když spadli z obláčku na zem po prohře s Izraelem. Marcos Leonardo ale dělal, co mohl. Jeho bilance gólu na zápas mluví jasně. Navíc už se etabloval v dospělém fotbale. Za Santos už odehrál téměř 150 zápasů a nasázel 45 branek. To jsou čísla, která jej předurčují k brzké cestě do Evropy. Dlouhodobým nápadníkem Brazilce je přitom West Ham, který se svou nabídkou neuspěl už v zimě. Další adresy, kam by se šikovný forvard mohl stěhovat? Arsenal, Chelsea, Newcastle, Manchester United, Tottenham, PSG či Juventus. Stačí si jen vybrat. O Marcose Leonarda bude v létě velký zájem • Foto ČTK / AP / Ricardo Mazalan

Sebastiano Desplanches (Vicenza/Trento) Reprezentace: Itálie

Věk: 20

Pozice: brankář

Bilance na turnaji: 7 zápasů: 2 čistá konta

Výsledek na turnaji: stříbrná medaile O mnoho méně gólů inkasoval na MS jeho uruguayský protějšek Randall Rodríguez, navíc má na krku zlato, tak by se možná nabízel on, ale Desplanches musel řešit celou řadu zapeklitějších úkonů. Itálie zkrátka na tomto turnaji směrem dozadu zůstala cosi dlužna a Desplanches v nejednom případě zachraňoval postup do další a další fáze. Ve finále už ale jeho kouzlo nestačilo. Přesto byl Desplanches vyhodnocen jako nejlepší brankář turnaje a zajímavý je i jeho klubový životopis. V AC Milán se totiž neprosadil, tak odešel do Serie C. Z Vicenzy momentálně hostuje v Trentu. Není to málo? Desplanches Italy několikrát v turnaji podržel • Foto ČTK / AP / Natacha Pisarenko

Oscar Cortes (Millonarios) Reprezentace: Kolumbie

Věk: 19

Pozice: ofenzivní záložník/křídlo

Bilance na turnaji: 5 zápasů: 4 góly + 2 asistence

Výsledek na turnaji: čtvrtfinále Jednoznačný lídr Kolumbie. Kdekomu může připomínat novopečeného vítěze Ligy mistrů Bernarda Silvu. Doma jej zase mají za nového Jamese Rodrígueze, ale na podobná srovnávání je ještě brzy. Na MS dvacítek ukázal hlad po gólech, přehled i míčovou techniku, jenže Kolumbie nenaplnila svůj potenciál podobně jako Brazílie. Určitě by se v tomto výčtu neztratil ani Cortesův spoluhráč Asprilla, který odkopal už sezonu v Anglii za Watford, ale na Cortesovy finesy se zkrátka kouká líp. Loni paběrkoval v kolumbijské lize, letos už se rozstřílel a je na 5 gólech v 10 zápasech. Cortes slaví gól proti Slovensku • Foto ČTK / AP / Ricardo Mazalan