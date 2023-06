West Ham opět v Praze! Zúčastní se turnaje U19 s Brazilci i pražskými „S“

Zkraje června dobyl West Ham United v pražském Edenu triumf v Konferenční lize, na přelomu července a srpna se objeví v české metropoli znova. Tentokrát s mladíky do devatenácti let, kteří pomohou ozdobit letošní ročník tradičního mládežnického fotbalového turnaje CEE Cup.

Bude to opět mimořádně kvalitní přehlídka mládežnického fotbalu. Kromě West Hamu zavítají na turnaj hráčů do devatenácti let, který se uskuteční od 28. července do 1. srpna, také zvuční zástupci z Brazílie – obhájce trofeje Palmeiras a Flamengo. Samozřejmě nebudou chybět ani naděje pražské Slavie a Sparty, v jejímž strahovském centru se uskuteční zápasy ve skupině.

Flamengo z Rio de Janeira vychovalo Vinícia Juniora nebo Lucase Paquetu, spoluhráče Vladimíra Coufala a Tomáše Součka ve West Hamu. Mimochodem, Tomáš Souček si ještě s dorostem Slavie zahrál na CEE Cupu. Podobně na to byli další současní reprezentanti Alex Král a Adam Hložek.

V Praze se ukáže i Al Ain FC, nejlepší tým ze Spojených arabských emirátů, finalista mistrovství světa klubů FIFA v roce 2018 (proti Realu Madrid 1:4).

„Je to výjimečná příležitost pro hráče, trenéry i fanoušky vidět takhle v přímé konfrontaci na vlastní oči přední světové hráče, budoucí hvězdy,“ pochvalovali si trenéři reprezentační mládeže Jan Suchopárek a David Holoubek.

Loňský držitel ceny Goal NXGN pro nejlepšího hráče turnaje, Thalys z Palmeiras, je přirovnáván k Rivaldovi a už ho mají v hledáčku elitní kluby.