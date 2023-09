Trable se sparťany. U21 bez Daňka, čeká se na Karabce. Stihne Island?

Z kádru, který se v červnu rval na evropském šampionátu v Gruzii o postup ze skupiny, aktuálně zbylo torzo. Konkrétně kvarteto – nový kapitán Václav Sejk, stoper Martin Vitík, záložník Matěj Jurásek a útočník Daniel Fila. Plus se v den přípravy se Slovenskem (v Uherském Hradišti) přidá Adam Karabec, jenž se po nemoci zkusí dát do kupy pro úterní duel v Reykjavíku. „S tím trošku kalkulujeme a i z toho důvodu jsme nepovolali náhradníky,“ uvedl trenér Suchopárek.

Na první sraz nové éry se dostavili do Zlína dva borci z druholigové Vlašimi – brankář Matyáš Vágner a obránce Albert Labík. Z listu „pod čarou“ se dočkal pozvánky brněnský stoper Lukáš Endl, jenž nahradil zraněného Filipa Prebsla z Liberce. „Začátek může být nervózní. Máme tu pár nováčků, kteří nikdy v repre nebyli. Na druhou stranu mají kvalitu, hrají první nebo druhou ligu a svou kvalitu potvrzují i na tréninkových jednotkách. Jsou to dobří hráči,“ zmínil kouč.

Kádr má aktuálně osmnáct členů, čeká se čtvrteční příjezd Karabce a jednoho mladíka, jenž bude stažen z akce „dvacítky“. Proti Slovensku by ani jeden z nich nastoupit neměl. Sparťanský talent dostane čas, aby se dal po několikadenním výpadku do provozního stavu a pomohl mužstvu na Islandu. Naopak Daňkův start je podle zdrojů isport.cz víceméně vyloučený. „Karabec a Daněk jsou zkušení, do týmu patří. Asi by byli i v základní sestavě,“ přitakal trenér. Čerstvé informace o obou středopolařích potvrdil. Jednoho si nejspíš bude muset ze svých plánů škrtnout. „Kara spíš ano, Daněk spíš ne.“

Komplet nové je gólmanské trio. O post jedničky se uchází kromě vlašimského Vágnera legionáři Adam Stejskal (jednička rakouského Tirolu) a Lukáš Horníček (dvojka portugalské Bragy). Na této pozici nevidí trenér problém. Navíc je zraněný Antonín Kinský z Pardubic, předpokládaná jednička. „Máme z čeho vybírat. Všichni brankáři jsou velmi kvalitní,“ souhlasil Suchopárek, jenž volil kapitána mezi sparťany. Nakonec vybral útočníka Sejka, jeho zástupcem je obránce Vitík. Změní se i rozestavení, podle všeho přejdou „lvíčata“ na systém se třemi stopery.

Jaká je tahle fotbalová generace, jejíž vrchol má přijít za rok a půl na EURO na Slovensku? Ofenzivnější, nápaditější. „Na trénincích to platí, i když jsem si představoval, že budeme dávat gólů víc,“ reagoval Suchopárek. „Máme několik slušných útočníků, kteří dokážou utkání rozhodnout. To je důležité. I hráči ve středu pole, a to tady nejsou zdaleka všichni, v sobě mají kreativitu. Vpředu bychom mohli být nebezpeční. Nejen ze hry, ale i ze standardních situací,“ doufal trenér před prvním testem se Slovenskem, které se v klidu chystá na domácí šampionát.

Češi na něm rovněž nechtějí chybět.

ČESKO - SLOVENSKO - předpokládané sestavy

přátelský zápas U21 v Uherském Hradišti, ve čtvrtek v 18 hodin na ČT Sport

ČESKO

Stejskal

Vydra, Vitík, Chaloupek

Černák, Ambros, Tkáč, Suchomel

Fila, Sejk, Jurásek

SLOVENSKO

Belko

Javorček, Obert, Kóša, Šikula

Gajdoš, Nebyla, M. Sauer

Kaprálik, Čerepkai, L. Sauer