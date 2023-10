Chaloupek ve Vitíkově roli jako lídr obrany: Doufám, že díru zalepíme

Martin Vitík v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Patrik Vydra v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Gólová radost českých mladíků do 21 let • ČTK / Uhlíř Patrik

Na vlastní kůži poznává rozdíly mezi seniorským fotbalem v lize a „mládežnickým“ na úrovni U21. „Je to specifické, trošku jiné. V repre hrajeme víc s balonem a kombinačně než v Teplicích. Tam je to založené hlavně na poctivé defenzivě,“ srovnává dva fotbalové světy, ve kterých se dokázal rychle etablovat.

Teplický odchovanec odehrál na podzim v lize všech jedenáct zápasů, v deseti měl kompletní minutáž. Jen v Karviné střídal na konci. V pondělí vyrazil na sraz národního týmu, v němž si svou pozici úspěšně buduje.

V novém kvalifikačním cyklu odehrál v základu prohranou partii na Islandu a předtím poločas v přípravě proti Slovensku. Na jih Čech, kde čeká „lvíčata“ klíčový dvojboj s Walesem a Dánskem, se vydal po porážce na Slovácku. „S klukama si od sebe odpočineme,“ plánoval. „Chci se dát do kupy mentálně, abych se vracel do Teplic v pohodové náladě.“

Jelikož sparťan Vitík povýšil protentokrát do Šilhavého áčka, Chaloupek by po něm měl vzadu převzít roli lídra a hlavního komunikátora. „Určitě je to velká ztráta, defenziva na něm stála,“ připustil. „Má z nás nejvíc zkušeností, snaží se to i řídit. Já se od něj snažím co nejvíc pochytit. Doufám, že tu díru nějak zalepíme,“ přál si.

V kvalifikaci na Islandu si „lvíčata“ ověřila, že s postupem na EURO může být velká potíž. Domácí totiž českého oponenta převýšili nejen výsledkem (2:1), ale také technickými dovednostmi a sehraností. Island a jednoduchý fotbal? Bejvávalo. Nové generace Seveřanů jdou s dobou.

„Musím souhlasit,“ přikývl Chaloupek. „Už od vlastní brány hráli perfektně kombinačně, to samé okolo našeho vápna. Všechno se snažili hrát po zemi, ťukali si to. A velmi kvalitně,“ pronesl uznale.

V pátek a v úterý se v Českých Budějovicích představí podobná, ne-li ještě vyšší kvalita. Velšané, to jsou představitelé odolnosti, neústupnosti. Teplický stoper na to bude „ready“. „Jsem typ, kterému tvrdší hra a souboje nevadí. Zároveň se ale snažím hrát fotbal,“ poznamenal. V bitvě na Slovácku to několikrát předvedl, třeba když kousek před vlastní šestnáctkou nasadil soupeři housle.

V nároďáku, stejně jako v klubu, sází trenéři na rozestavení se třemi stopery. Chaloupek nemá problém se žádným systémem. „Osobně je mi to asi jedno. Přijde mi, že ve trojce hrajete víc jeden na jednoho. Ve čtyřce se zase líp zajišťujete,“ uvedl stoper, jehož vzestup pozorně monitoruje tuzemská špička.

Na severu Čech je Chaloupek vázán kontraktem až do léta 2025. „Nějaký přestup teď vůbec nechci řešit, soustředím se na Teplice,“ shodil téma ze stolu.