Suchopárek: Ve Vitíkovi bych se nedloubal. Proč nehrál Kabongo?

Už vás přebolelo zklamání ze ztráty s Walesem, kterou způsobil inkasovaný gól na konci nastaveného času?

„Obrovské zklamání cítíme doteď. Určitě jsme byli lepším týmem. Ta branka byla samozřejmě hloupá a zbytečná. Naše hra byla v prvním a druhém poločase diametrálně odlišná. Soupeře jsme po přestávce pustili do několika nebezpečných šancí. Možná ani my jsme si nevytvořili takové. Lukáš Horníček je chytil, ale jeho podíl na vyrovnávacím gólu jednoznačně je. Musíme být koncentrovaní a kvalitní po celé utkání. Příležitostí bychom si měli vytvářet ještě víc než v tom druhém i prvním zápase.“ (na Islandu 1:2)

Chystáte změny v sestavě?

„Nějaké budou, máme několik variant. Jednu dvě preferujeme. O rozestavení máme jasno. Víc se uvidí po předzápasovém tréninku.“

Proč jste v minulém duelu nevyužil služeb nejlepšího střelce tohoto cyklu Christopha Kabonga? Šlo o to, že se vám v danou chvíli typologicky na hřiště za stavu 1:0 nehodil?

„Řekl jste to dobře. Christoph je velmi dobrý v práci směrem nahoru, ale zápas byl hodně silový a také o napadání. To určitě nejsou jeho silné stránky. Z toho důvodu do toho nezasáhl.“

Chybí vám hodně stoper Martin Vitík, jehož si vzalo áčko, ale neodehrál za něj ani minutu?

„Strategie a domluva je jasná. Martin je hráč, který dnes už patří do širšího kádru áčka. Jestliže je v nominaci, nemůžeme spekulovat anebo si přát, aby nastoupil. Je to otázka vývoje hráče. Bavit se o tom, jestli je nám líto, že není s námi? V tom bych se dál nedloubal.“

Čeká vás v úterý jiný soupeř?

„Dánové v zápasech dominují, mají vysoké procento držení míče, hrají na krátké přihrávky. Jejich cílem je stáhnout trošku pozornost jinak, než pak přijde třeba kolmá přihrávka na nabíhající míče. Předpokládáme, že rozestavení 4-3-3 s dobrou křídelní hrou a kombinací odzadu nezmění. Bude to jiný styl hry než v tom prvním utkání, kde bylo hodně soubojů a nákopů za obranu. Minimálně v pojetí Dánů. Co se týká individuality a techniky, je to jednoznačně kvalitnější tým než Wales. Myslím ale, že je v našich silách, abychom se vítězstvím dotáhli na Dány.“

Kdo je jeho hlavní hvězdou?

„Brankář Jörgensen, který chytá pravidelně za Villarreal. Na té pozici působí velmi dobře, i co se týká organizace defenzivy. Je to jejich klíčový hráč. Nebezpeční jsou pak hlavně hráči v útočné fázi. Rasmussen (z Nordsjaellandu) dokáže tým vyhecovat. Oni mají zhruba osm hráčů v zahraničí, ostatní hrají stabilně v dánské lize.“

Souhlasíte, že vám opakovaně nevychází druhé poločasy, v nichž ustupujete od aktivní hry?

„Na Islandu jsme neměli druhý poločas horší…Ale určitě souhlasím, že s Walesem a předtím na EURO to tak bylo. Tam bylo náročné herní pojetí, hráči možná někdy vadli a museli jsme to vylepšovat střídáním. Je pravda, že jsme byli většinou v bloku a ne tak kvalitní jako v prvních poločasech.“