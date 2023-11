Střelec Kabongo o stadionu v Hradci: Fakt hustej! Co mu říkal kouč?

Líbí se vám vaše střelecká bilance v repre?

„Je důležité se do těch šancí dostávat. Já jsem hráč, který chce dávat co nejvíc gólů. Tento byl vítězný, o to víc mě těší. Ale nikdy nejsem na sto procent spokojený. Teď taky ne. Mohl jsem dát možná ještě jeden, dva góly.“

Zdálo se, že Vydrův oblouček za obranu očekáváte. Je to tak?

„S Vydrysem se známe ze Sparty, hráli jsme spolu mega dlouho. Věděl jsem, že mě vždycky vidí, takže jsem tam zaběhl. A dal to tam.“

Co vám kouč Suchopárek bezprostředně po utkání říkal?

„Bavili jsme se o bránění v závěru. V tom zářijovém utkání jsme to podle mě měli na konci víc pod kontrolou. Jinak doufám, že bude trenér spokojený. Bylo to poslední utkání v tomto roce, takže je na psychiku důležité, že se nám povedlo. Proti Slovákům je to pro mě stejné jako s kýmkoliv jiným. Znám se jenom se Šikulou, který je od nás z Podbrezové a hostuje v Pohronie ve druhé lize.“

Jak se vám líbilo na novém stadionu v Hradci Králové?

„Chtěl bych strašně moc poděkovat fanouškům. Na to, že šlo o zápas jednadvacítek, atmosféra byla moc dobrá. Stadion je super. Když jsem sem přijel poprvé, bylo to neskutečné. Fakt hustej stadion.“