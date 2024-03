Vitík o „sestupu“ z áčka: Přebral jsem si to v hlavě. Nabídka na stole byla

Zásadní bitvu o EURO zvládl v základní sestavě. V Olomouci přispěl na podzim k výhře nad Moldavskem (3:0), po které reprezentace uzmula postup na šampionát. Na první sraz pod novým koučem Ivanem Haškem však nevyrazil.

Martina Vitíka čekají zápasy za jedenadvacítku (příprava se Severním Irskem v Pardubicích a ostrá bitva s Islandem v Hradci Králové), která zle nedobře vstoupila do své kvalifikace na mistrovství Evropy. Na duely se mladíci chystají v golfovém resortu Kunětická hora v Dříteči, vesničce mezi východočeskými „hlavními“ městy.

Do jedenadvacítky vlastně „sestupujete“, už jste byl členem první reprezentace. Není to trochu demotivující?

„Áčko je víc, to je pravda. Pro mě je důležité, že jsem mluvil s trenérem Haškem a pak Suchopárkem. Řekli mi jasný důvod, proč tady jsem.“

Tím je duel s Islandem, v němž jedenadvacítka musí zachránit kvalifikaci, že?

„Je nesmírně důležitý, aby se dál živila nějaká šance na postup na mistrovství Evropy. Takhle mi to bylo řečeno a já to musím respektovat.“

Vzal jste to tedy v pohodě?

„Musel jsem si to přebrat v hlavě, to přiznám. Trenéři mi řekli, že už mám vlastně hodně zkušeností, že dokážu být rozdílový, zvládnu dát týmu něco navíc. To mě těší, našel jsem si na tom pozitiva.“

Když vám trenér první reprezentace Ivan Hašek předával cenu Talent roku, řekl, že se těší na spolupráci. Jak vám to znělo?

„Fajn, určitě jsem rád. Teď se prostě soustředím na jedenadvacítku, abych podal dobrý výkon a pomohl týmu zvládnout Island. Napětí tady není, to by bylo zbytečné, protože čím víc tlaku na sebe uděláte, tak je to spíš negativní.“

Myslíte na velké EURO?

„Trenér ví, jak hraju, jaký mám potenciál, že už jsem celkem odzkoušený velkými zápasy, což je v mém věku, myslím, plus. Když uvidí, že hraju do konce sezony dobře, tak nebude mít problém mě na EURO vzít. Je to jen na mě.“

Jedenadvacítce máte pomoci, to je jasné. V jakém stavu jste přijel na sraz? Se Spartou jste měli dost brutální program.

„Upřímně? Bylo toho teď dost. Odehrál jsem pět zápasů za čtrnáct dnů. Přesto se cítím fyzicky dobře, myslím, že mi tenhle systém vyhovuje. Je pravda, že za sebou nemáme úplně lehký týden, co se týče tří porážek. I v tom, myslím, nám nároďák, pomůže.“

V čem?

„Změníme prostředí, uvidíme se s jinými lidmi. Takže vlastně ani nevadí, že nemáme úplné volno.“

MARTIN VITÍK Narozen: 21. ledna 2003 (21 let) v Berouně.

Výška/váha: 192 cm/83 kg

Pozice: obránce

Klub: AC Sparta Praha

Kariéra: Mládež - FK Králův Dvůr, Tempo Praha, Sparta Praha. Dospělí - Sparta Praha (2021).

V lize: 76 zápasů/5 gólů/2 asistence

V reprezentaci: U15 - 7/1, U16 - 15/0, U17 - 11/2, U21 - 17/2, A tým - 1/0.

Úspěchy: Mistr Česka (2023).

Jak berete poslední tři těžké prohry, dvakrát s Liverpoolem a jednou s Plzní?

„Jak říkal trenér Priske, musíme Liverpool oddělit, protože pro mě je to jeden z TOP tří týmů na světě, měli by hrát finále Ligy mistrů. Sparta je teď na nějaké úrovni, ale určitě ne na úrovni Liverpoolu, což se prostě ukázalo. Skóre je negativní, veliké, ale musíme na tom najít aspoň nějaká pozitiva. Nabrali jsme zkušenosti, většina z nás takové zápasy nehrála.“

Co jste si říkal ve 14. minutě na Anfiledu za stavu 0:4?

„Byl to kolotoč, hodně složitý. Vzpomněl jsem si, že Manchester tam dostal sedmičku. Myslím, že i samotný Anfiled dokáže udělat hodně.“

Působíte ve Spartě, jste kvalitní fotbalisté. A teď tohle.

„Přesně to si říkáte. Jste dobrý fotbalista, jenže proti vám stojí ten nejlepší. Je tam rozdíl, který si musíme přiznat. Jakmile uděláte trošku menší chybu, potrestají ji. Stačí jim málo. Za stavu 4:0 pro Liverpool jsme nevěděli, kde nám hlava stojí, tak to bylo.“

Mezi zápasy s týmem Jürgena Kloppa jste však padli 0:4 v Plzni. To je pravý průšvih, ne?

„Trápily nás nějaké chyby, které rozhodly. Plzeň do prvního gólu vlastně nic neměla. Myslím, že jsme sice nehráli nejlepší zápas, přesto jsme ho měli pod kontrolou. Do gólu byl pro nás stav optimální, měli jsme v plánu, že je ve druhé půli zatlačíme. Byly tam i náznaky šancí, třeba Lukáš Haraslín mohl vystřelit, ale zvolil jiné řešení. To je fotbal, na každého to někdy padne.“

Byl kouč Brian Priske hodně negativní?

„Řekl nám hodně věcí. Když se mu něco nelíbí, dokáže nám to dát najevo. Výsledek vypadá blbě, ale nemyslím si, že by nás Plzeň přejela. Dlouho jsme hráli v deseti. Pro mě to přišlo v pravý moment, v nadstavbě by to bylo horší. Určitě se to nesmí opakovat.“

Po třech propadech přišel zápas s Hradcem. Byl hodně důležitý?

„Když hrajeme za Spartu, tak musíme vyhrávat vždycky. Jenže teď to byla jiná situace, měli jsme za sebou tři fakt špatné zápasy. Bylo prostě potřeba Hradec porazit. Po pauze přijdou všichni s energií, mentálně odpočatí.“

Oddych je nutný. Jak jste vůbec zvládal program posledních týdnů?

„Bylo to náročné, vlastně jsme jenom jedli, spali, regenerovali a hráli zápasy. Mně to vyhovuje, když nemusím tolik trénovat. Navíc o těch výsledcích vlastně ani nepřemýšlíte, nemáte čas. Vemte si, že zahrajete špatný zápas a další máte za týden. Řešíte to den po utkání, další den si ukážete ještě nějaké individuální věci, v hlavě si to pořád přebíráte. Když se hraje dvakrát týdně, tak za tři dny musíte zase podat dobrý výkon - a k tomu potřebujete čistou hlavu. V tom je výhoda.“

Ve Spartě musíte, tlak je značný. Využíváte mentálního kouče?

„Nevyužívám, se vším se peru sám. Pomáhají mi moji nejbližší, jsou to takoví moji mentální koučové. Beru to tak, že když tomu dám sto procent, tak se prostě může stát, že udělám chybu, ale vím, že jsem nic nevypustil. Kdyby to bylo tak, že udělám chybu, protože jsem tomu nedal těch sto procent, bylo by to špatně.“

Říkal jste, že se perete se vším sám. Jak bojujete s nabídkami ze zahraničí? Často je kolem vás rušno - mluví se o Neapoli či AC Milán.

„Musíme oddělovat spekulace od toho pravého zájmu, který znamená, že máte na stole papír, víte podmínky, všechno. S manažerem máme nastavené, že když něco hoří, tak si na to sedneme i se Spartou a řešíme to společně.“

Řešíte něco aktuálně?

„Taková nabídka už na stole byla, ale v posledních přestupových obdobích ne.“

Ohlasy oceněných v anketě Fotbalista roku 2023 Video se připravuje ...

Jan Suchopárek: Martin šanci v áčku dostane „Martin Vitík říká, že áčko je víc. Souhlasím s ním, vždycky má přednost, to je jednoznačné. Jsem rád, že to od něj slyším, protože ne každý hráč to podle mých zkušeností cítí. Martin ví, že tu šanci dostane - teda vlastně už ji dostal, byl jedním z těch, co se zasloužili o postup na mistrovství Evropy. Rozebírali jsme jeho situaci s Ivanem Haškem i dalšími lidmi, kteří se starají o mládežnický fotbal, a došli jsme k tomu, že pro tenhle termín je důležitější, aby hrál za jedenadvacítku, abychom vyhráli utkání s Islandem. Stejně by na tom byl Matěj Jurásek, ale ten má trest za červenou kartu. Důležité bylo, že to Ivan Martinovi vysvětlil, pak jsem s ním mluvil také já. Máme spolu dobrý vztah a myslím, že budeme mít i dál.“

Vitík v sezoně 2023 - 2024

Liga

Zápasy: 20

Minuty: 1655

Góly: 3

Asistence: 0

Střely na zápas/na bránu: 0,71/46,2 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 2,27/0,12

Přihrávky na zápas/úspěšné: 44,43/88 %

Přihrávky do finální třetiny/úspěšné: 5,49/69,3 %

Dlouhé pasy/úspěšné: 4,46/43,9 %

Defenzivní souboje zápas/úspěšné: 5.06/62,4 %

Vzdušné souboje zápas/úspěšné: 4,95/53,8 %

Zachycené míče na zápas: 4,68

Fauly na zápas: 1,2

Žluté karty: 1

Červené karty: 1

Evropské poháry

Zápasy: 11 (2 Liga mistrů, 9 Evropská liga)

Minuty: 1003

Góly: 1

Asistence: 0

Střely na zápas/na bránu: 0,54/33,3 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 0,89/0,08

Přihrávky na zápas/úspěšné: 33,47/85,5 %

Přihrávky do finální třetiny/úspěšné: 2,69/63,3 %

Dlouhé pasy/úspěšné: 2,51/42,9 %

Defenzivní souboje zápas/úspěšné: 6,01/62,7 %

Vzdušné souboje zápas/úspěšné: 3,95/59,1 %

Zachycené míče na zápas: 4,13

Fauly na zápas: 0,54

Žluté karty: 1

Červené karty: 0