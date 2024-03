Střílí i z padesáti metrů. Zlínský Ronaldo v repre a na radaru Slavie

V týmu „lvíčat“ je nejmladší. Teprve v prosinci bylo Tomu Slončíkovi devatenáct let. V úterý v důležité kvalifikaci proti Islandu v Hradci Králové ho v základu nečekejte, na to má ještě čas. Kdyby ale dostal pár minut, určitě má co nabídnout. Třeba přímák po vzoru Cristiana Ronalda. Technický obstřel přes zeď má vycizelovaný. „Ve čtvrtek, kdy máme volnější tréninky, mu říkám: Pojď, z tohoto mi nikdy nedáš gól,“ líčí brankář Stanislav Dostál, jeho spoluhráč ze Zlína. „Sotva to dořeknu, už ho tam mám,“ dodává s úsměvem.

„Povolávák“ do reprezentace U21 obdržel Tom Slončík poprvé. Hlavně díky tomu, že pravidelně nastupuje v nejvyšší soutěži. Ve Zlíně obstarává při zranění Pabla Gonzáleze pozici desítky, tvoří hru. Balon miluje, má sebevědomí, troufá si na kličky, střely, souboje jeden na jednoho. Jeho výsostnou disciplínou jsou trestňáky. Ty má v noze a zkušenější parťáci mu je dobrovolně pouští.

Z tréninku dobře vědí, co benjamínek dovede. V čele s brankáři. „Na ty padající listy má dobrou nohu,“ přikyvuje Stanislav Dostál, jeden z nejlepších ligových gólmanů na čáře. „Ale teď to zkoušel z padesáti metrů. Skoro to tam nedoletělo. To by asi ani Ronaldo nedal,“ směje se.

Ve čtvrtek v přípravě proti Severnímu Irsku (3:0) si zahrál talentovaný záložník druhý poločas. Byl aktivní, dostával se do finální fáze i k zakončení. Nedal najevo žádný ostych z premiéry. Hrál stejně jako doma ve Zlíně. K přímému kopu se nedostal, před centrem z křídla na Halinského trefu před exekucí balon jen přeskočil. Takové postavení v Suchopárkově týmu ještě nemá.

Ale když bude míč blíž šestnáctky a vhodný na přímou ránu, dá se Slončíkova dovednost využít i v elitním výběru U21. „Trénuje to, má k tomu vlohy. Snad to bude trefovat,“ přeje si Dostál, jenž se dobře zná i se Slončíkovým tátou Petrem.

Takřka denně má na očích, jak mladík roste, nabírá zkušenosti. A také vidí, když se trápí. Po fantastickém rozjezdu seniorské kariéry přišly i horší týdny. „Jak je mladý, někdy si to trošičku víc bere,“ všímá si gólman.

Proto si vzal Slončíka v zimě stranou a vysvětlil mu, jak věci chodí. „Forma se v jeho věku hrozně těžko udržuje, soupeři už se na něho samozřejmě chystají,“ podotýká.

Občas to vypadá, že to chce teenager urvat na sílu, za každou cenu. Úplně neodhadne, kdy je potřeba zapojit do hry i ostatní. Bere akce na sebe, kličkuje, pálí. Má kuráž. Ale… „Kolikrát se nám nedaří, doháníme výsledek. Všechny tyto aspekty musí začít vnímat,“ zdůrazňuje Dostál.

„Ale on je inteligentní, fajn kluk. Nechá si poradit. Talent je, jen to musí ukočírovat v hlavě. Výsledky mančaftu jsou u nás ve Zlíně přednější než individuální výkony. Čím dřív to pochopí, tím líp pro něj i pro tým. I taťka mu k tomu řekne svoje,“ shrnuje jeho spoluhráč.

Povýšení do reprezentace mezi Sejka a spol. je pro „Slona“ dalším krokem kupředu za velkou kariérou. Pražská Slavia ho má na (dlouhém) seznamu posil. Ostatně jeho mladší bratr Šimon (16) už v Edenu válí dva a půl roku, aktuálně v obraně výběru U19. Nedávno podepsal svou první profesionální smlouvu.