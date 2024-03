Suchopárek: Island nadstandardně pracuje s mládeží, byli v předstihu

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu Denise Halinského proti Severnímu Irsku • Pavel Mazáč / Sport

Žádní neotesaní Vikingové ze severu, kteří přijedou nakopávat balony, bránit, faulovat a spoléhat na to, že se trefí ze skrumáže po standardce. Ta doba je dávno pryč. Islandský fotbal zachytil moderní trendy, jeho výběr U21 je toho důkazem. Mladí Češi to poznali na podzim v Reykjavíku (1:2) a v úterý v Hradci Králové budou mít proti sobě silného soka znova. „Sedm hráčů z toho týmu bylo přes zimu s áčkem na turné po Střední Americe,“ upozorňuje trenér „lvičat“ Jan Suchopárek (54) před klíčovým střetem v kvalifikaci EURO 2025.

Co čekáte od Islandu, který v kvalifikaci ze tří zápasů dva vyhrál?

„Mužstvo je konsolidované, soudržné. Nic nevzdává. I když se zápas nevyvíjí v jeho prospěch, neklesá na mysli. Je schopno jít až do závěrečného hvizdu na sto procent. Myslím, že osm z jedenácti hráčů, kteří proti nám hráli na podzim, nastoupí v úterý znova. Osa je silná, po trestu se vrací brankář Petersson. Jde vesměs o hráče ročníku 2004, který byl čtvrtý na mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Je vidět, že mají sebevědomí a kvalitu. Ačkoliv je Island menší stát, svaz pracuje velice dobře, nadstandardně s mládeží. Mají to připravené.“

Výsledky to dokládají...

„Když nepostoupili na poslední šampionát, začali hned v listopadu, kdy jsme s nimi hráli baráž, pracovat s novým týmem. Takže byli před začátkem další kvalifikace v předstihu. Před naším vzájemným zápasem už měli odehraná čtyři utkání. I když se teď sešli kvůli problémům s cestováním z Islandu až u nás a nehráli žádnou přípravu, budou dobře připravení. Síla toho týmu je opravdu velká.“

Jak je na tom váš soubor?

„Měli jsme nějaké zdravotní indispozice, ale snad jsou všechny pryč. Věřím, že bude plný stadion a zvládneme to. Ve srovnání s podzimem jsou hráči vyzrálejší, zkušenější, rychle se adaptovali v lize. Projevuje se to i v nastavení týmu. Někteří přes zimu změnili prostředí, Venca Sejk i stát. Zvládá to velmi dobře. Posunuli jsme se i v komunikaci mimo hřiště. V Dříteči máme nadstandardní podmínky, jsme všichni spokojení.“

Ve čtvrtek v přípravě proti Severnímu Irsku (3:0) v Pardubicích jste nasadil ve druhé půli i některé méně prověřené borce a nováčky. Co vám ukázali?

„Enormní snahu a aktivitu. Nebyli sice tak produktivní jako Sejk a kluci v prvním poločase, ale taky ukázali kvalitu.“