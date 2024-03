Sejk plní očekávání, souhra ze Sparty: Karabec mě najde i bez koukání

Pochválíte se za výkon?

„Jsem hlavně spokojený s tím, že jsme to zvládli. Vím, že se ode mě čekají góly a taky to, abych tým na hřišti řídil a prezentovali jsme se nějakým stylem. Pevně věřím, že se mi to daří, i když se nám některé zápasy úplně nepovedly. Cítím se dobře a myslím, že to bylo na hřišti znát. Zápas splnil to, co měl. Šlo o to, abychom se dobře naladili na Island a vyzkoušeli si nějaké návyky. Docela to klapalo. Ale úterní zápas je ten nejdůležitější.“

Na obě branky vám přihrál Adam Karabec. Oprášili jste souhru ze Sparty?

„Víme o sobě. I když na mě nekouká, dokáže mi balon prostrčit tam, kam si naběhnu. Asi ta souhra plyne ještě ze Sparty. U prvního gólu jsem střílel gólmanovi na dlouhou nohu, spíš instinktivně na bránu. U druhého jsem viděl, že zavírá zadní tyč, tak jsem to dal na přední.“

Island bude silnější soupeř než Severní Irsko, co?

„Samozřejmě. Irové byli v hlubokém bloku, ale taky jde o to, co my jim dovolíme. Naši stopeři to zvládali skvěle. Naváželi na ně balony a tím je dostávali pod tlak. Celý tým chtěl hrát, bylo tam hodně nabídky. Ztížili jsme jim to. Takhle bychom měli hrát. Ale Island bude kvalitou o třídu jinde. Musíme se podívat na to, co nám nešlo a připravit se na sto procent. Tento zápas můžeme brát asi jako barážový, protože nám jde de facto o všechno.“

S čím se s vámi loučili v Nizozemsku?

„Samozřejmě by byli rádi, kdybych se nezranil. Vědí, že sem jedu, abych na sto procent pomohl týmu a přidal nějaké branky. Nabral jsem sebevědomí a chtěl bych ho tady potvrdit.“