Mladíci na ME září, sparťan je střelec. Do ligy se dostane víc hráčů, říká kouč

V neděli odpoledne slavila část Prahy titul fotbalové Sparty, večer prožíval celý národ zlaté finále hokejového mistrovství světa. Trochu ve stínu tak zůstal úspěch českých fotbalistů z kategorie do sedmnácti let, kteří na mistrovství Evropy ozdobili postup do čtvrtfinále výhrou 4:3 nad Srbskem. „Je tu rozhodně předpoklad, že z ročníku 2007 se do ligy dostane větší počet hráčů. Tým zdobí technické dovednosti, které u českých hráčů nejsou obvyklé,“ říká trenér Jiří Žilák.

Kryštof Čížek, Karel Belžík, Ondřej Penxa, Lukáš Moudrý, Josef Kolařík, Štěpán Beran… Jen hrstka jmen, kterou by bylo příhodné si zapamatovat. Sedmnáctka má ve hře na mistrovství Evropy na Kypru v akci možná nejsilnější generaci za poslední roky. Už teď vyrovnala čtvrtfinálový úspěch z roku 2019, k tomu navíc dává hodně branek a hraje ofenzivní technický fotbal.

Vítězství 4:3 nad nepříjemným soupeřem ze Srbska kvality týmu ilustrovalo. Třikrát prohrával, třikrát vyrovnal a v poslední minutě utkání ovládl. Další soupeř? Dánsko. Jak zatím turnaj a celkově i sílu ročníku 2007 vidí trenér Jiři Žilák?

Nemrzí vás, že úspěch sedmnáctky ve stínu hokeje a oslav titulu Sparty možná trochu zapadl?

„Abych řekl pravdu, vůbec jsem nějak nevnímal, co se děje v Česku. Dohráli jsme zápas a společně jsme se podívali na závěr hokeje. Prožívali jsme s hokejisty poslední třetinu. Ale do té doby jsem si ani neuvědomil, že se to hraje souběžně.“

Proběhly nějaké oslavy?

„Tím, že jsme postup měli jasný už po druhém utkání (3:1 proti Ukrajině), řekl bych, že největší vlna emocí proběhla tam. Spíš než postup jsme si užili pocit po výborně sehraném a vyhraném zápase. Hokejisté tomu večeru dali ještě zlatou tečku, byl to prostě emotivně trochu vypjatý a náročný den. Od následujícího rána jsme ale už byli plně koncentrovaní na Dánsko.“

Jak říkáte, o postupu bylo už rozhodnuto, stejně jste si ale na Srby vyšlápli. Čeho si na té závěrečné výhře ve skupině nejvíce ceníte?

„Určitě oceňuji nejvíc mentální sílu. Kluci třikrát prohrávali, nezabalili to a nakonec zápas vyhráli. Dobré nastavení nás odměnilo, jít do toho naplno byl pro ten zápas jedním z hlavních cílů. Utkání bylo hodně povedené z obou dvou stran.“

Srbové mají mladíky asi hodně kvalitní, že? Například sedmnáctiletý útočník Nemanja Cvetkovič hraje už pravidelně tamní nejvyšší soutěž... Tím v Česku úplně asi konkurovat nemůžeme, jak to ale vypadá na hřišti?

„Myslím si, že jsme se ve spoustě věcí Srbům dokázali vyrovnat a v některých je dokonce i předčít. Je vidět, že pár jejich hráčů už má zkušenosti s dospělým fotbalem. Je také důležité si uvědomit, že Srbové jsou stabilním účastníkem závěrečných turnajů, zvláště kategorie U17. Sedm hráčů, které tu mají, startovali na tom samém turnaji už minulý rok. Mají velkou zkušenost. V mládeži pracují dobře, mají dobrou mladou generaci a právem za to sklízí ovoce.“

Dá se něco podobného čekat od Dánska? Je to ještě těžší váha?

„S Dány jsme měli tu možnost hrát už před rokem na turnaji ve Francii a jejich projev se moc nezměnil. Technicky vyspělé mužstvo s dvěma či třemi výraznými individualitami. Čeká nás zajímavé utkání. Ale nevím, jestli bych je považoval za dosud nejtěžšího soupeře. Ale je to čtvrtfinále a tam nepostoupí nikdo, kdo by neměl kvalitu.“

Dávali jste si před turnajem čtvrtfinále jako dílčí cíl? Respektive, kdyby se nepostoupilo ze skupiny, byl by to pro vás neúspěch?

„Hodně jsme tomu přidávali důležitost už na začátku přípravy v Praze. Vyhlídky s hráči jsme si nastavili a řekl bych, že zatím jedeme přesně podle těch kroků, které vedou k nastaveným cílům. Teď před sebou máme čtvrtfinále, což znamená čtvrtý schod. Jdeme do toho s respektem a pokorou, ale cítíme velkou touhu vyhrát ho a postoupit do semifinále.“

Více jak polovina týmu, konkrétně 11 hráčů, je složena ze zástupců Slavie a Sparty. Vypovídá to o zlepšené produkci jejich akademií?

„Kluby na tom mají velkou zásluhu. Tento ročník má velkou výhodu v tom, že největšími zásobárnami jsou pražská „S“ a Baník, takže i na reprezentační úrovni můžeme využívat různé součinnosti, kterou si hráči nesou z klubů. Je to velká výhoda. A jestli je to trend? Obecně se český fotbal posouvá, na mládež se upíná stále více pozornosti, klade se na ni velký důraz. Ale pozor, všude jinde se na to klade důraz také. Posouváme se v technické složce, především tento ročník je technických hráčů plný, ale v ostatních zemích nespí a do mládeže hodně investují.“

Když mluvíte o součinnosti, máte k dispozici hodně záložníků ze Slavie. Belžík, Slončík, Naskos…

„Nezapomeňte i na Kryštofa Čížka. Výhoda vámi jmenovaných hráčů není jen součinnost, ale i fakt, že takzvaně vidí fotbal. Myšlenky, které jim podsouváme, dokážou na hřiště hodně rychle přenést. Jsou na tom velice dobře i technicky a jsou kreativní, pracuje se s nimi výborně. Středová řada je jedna z našich silných stránek.“

Naposledy, když byla sedmnáctka na EURO, také se dostala do čtvrtfinále. Z toho kádru se ale k nějakému stabilnímu hernímu vytížení dostali jen dva hráči – Patrik Hellebrand a Václav Sejk. Čím si to vysvětlujete?

„To jsem překvapen, že je číslo tak malé. Odůvodnit si to neumím, ale je tu rozhodně předpoklad, že z ročníku 2007 se do ligy dostane větší počet hráčů, protože tento tým zdobí technické dovednosti, které u českých hráčů nejsou obvyklé.“

Jedním z těch hráčů je určitě Ondřej Penxa, sedmnáctiletý klenot Sparty. Gól, jaký dal Ukrajině, se právě od českých hráčů moc nevídá. Co říkáte na něj?

„Ondra si prošel těžkým obdobím, kdy byl dlouho zraněný. Ale na jaře měl v lize U19 za Spartu vynikající střeleckou formu a dokázal si ji přenést i na šampionát. Je to prostě střelec a chceme se na něj spoléhat i v dalším průběhu turnaje.“

Jaká je na turnaji atmosféra? Přijeli nějací čeští diváci?

„Nejrušnější atmosféra byla na prvním zápase, kdy přišlo přes pět tisíc lidí, protože jsme hráli s domácím Kyprem. Pak pochopitelně návštěvnost našich zápasů spadla. Je tu hodně rodičů. co dorazili za hráči, a co mám zprávy, zůstávají a prodlužují si svůj pobyt alespoň na čtvrtfinále. Za každou českou vlajku a fanouška jsme rádi, na hřišti to vnímáme.“

V případě postupu do semifinále vás zřejmě čeká opravdu už soupeř na jiné úrovni. Jaký mládežnický celek je podle vás největší favorit?

„Měli jsme možnost dvakrát se potkat s Portugalskem. Hráli jsme s nimi v první fázi kvalifikace. Udělali na mě veliký dojem a tady na turnaji porazili silnou Anglii 4:1. Řekl bych, že z týmů, které jsem měl možnost vidět, na mě působí jako favorité turnaje.“