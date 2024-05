Česko - Dánsko 1:2p. Mladíci na ME končí po penaltách, gólman chyboval

Česká reprezentace se raduje z gólu na ME • FAČR

Česká fotbalová reprezentace do 17 let skončila na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále, kdy prohrála s Dánskem 1:2 po penaltách. Jediný gól národního týmu vstřelil sparťan Ondřej Penxa. Brankář Marek Obdržálek při vyrovnávajícím gólu soupeře chyboval.

Svěřenci kouče Jiřího Žiláka vedli od 71. minuty zásluhou Ondřeje Penxy, na jeho gól ale odpověděl Chidozie Obi. Na penalty pak mladí Seveřané zvítězili 5:3.

Češi tak nenavázali na úspěšné představení ve skupině, v níž zvítězili ve všech třech zápasech. Postupně zdolali domácí Kypr 5:0, Ukrajinu 3:1 a Srbsko 4:3. Reprezentace do 17 let startovala na Euru poprvé od roku 2019, kdy rovněž prošla do čtvrtfinále.