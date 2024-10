Koncepce českých repre: chybí křídla i individuality. Fousek hájil finance

Ve čtvrtek dopoledne proběhla na Strahově v sídle FAČR zajímavá diskuze. Téma sportovní koncepce reprezentace pro přítomné novináře rozvíjeli předseda asociace Petr Fousek, technický ředitel Erich Brabec a šéftrenér úseku reprezentací Miroslav Beránek. Kde český fotbal nejvíc tlačí bota? A na co se vedení hodlá ve sportovní oblasti národních týmů nejvíc zaměřit?

Předseda Petr Fousek během moderované debaty hájil výsledky národních týmů i jejich financování. Česko se znovu dostalo na letní mistrovství Evropy, kde ale propadlo a nepostoupilo ze skupiny. Jednadvacítka na poslední chvíli zachránila kvalifikaci a protlačila se do baráže o postup na EURO v roce 2025. Nejvíc rezonoval úspěch mládežnické sedmnáctky, která na evropském šampionátu došla až do čtvrtfinále.

„Ročník 2007 je určitě talentovaný, ale ještě je brzy hodnotit, zda budou úspěšní v přechodu do seniorských kategorií. Záleží, jak jejich rozvoj uchopí kluby. Třeba Panoš už nastupuje v Plzni,“ připomněl nadaného hráče z Viktorie technický ředitel Erich Brabec. „Důležité je, že v tomhle ročníku jsou talentovaní hráči v ofenzivních pozicích. Dlouhodobě jsme úspěšní v defenzivě a u brankářů, tady je ale potenciál rozvoje směrem dopředu.“

Právě takoví hráči ve vyšších kategoriích směrem k áčku chybí. „Máme nedostatek hráčů na křídla a krajní pozice, třeba na levého obránce nemáme levonohého hráče,“ zmínil šéftrenér reprezentací Miroslav Beránek. „Třeba u Honzy Suchopárka v jednadvacítce na té pozici hraje pravák. Snažíme se některé hráče na tuto pozici přesouvat – David Jurásek byl v Brně středový záložník, postupem času se z něj stal špičkový hráč, co působí v zahraničí. Troufám si říct, že kdyby dál hrál středního záložníka, tak by tam nebyl.“

Jedním z velkých úkolů je vychovat individuálně silné hráče. „Když hrajeme s týmy z lepších evropských zemí, mají rozdílové hráče. My až na výjimky ne. Snažíme se působit na kluby, aby v maximální možné míře individualizovali tréninky, zejména u žáků dělali dovednosti na individuální techniku na úkor taktických věcí. Tohle ale spadá do kategorie, kde na to mají největší vliv kluby,“ připomněl Beránek.

Předseda Fousek se vyjádřil k financování reprezentací, kde se v Česku začíná kategorií U15. Prostředím zněly stížnosti na nedostatek peněz pro kvalitní soustředění nebo zápasy se silnými týmy, které hráči pro svůj rozvoj potřebují.

„Oscilovalo, že asociace utlumuje program národních týmů, to je naprosto neaktuální. Všech 23 reprezentačních týmů má dostatečný počet akcí. Snažíme se o kvantitu, což představuje finanční náročnost. Filozofií je nehrát s kluby, až na výjimky za zavřenými dveřmi, kdy hrajeme nějaký modelový zápas. Snažíme se o pestrou mezinárodní konfrontaci. Abychom hráli se silnými, středními i slabšími týmy,“ vysvětlil Fousek.

Peněz podle něj plyne k reprezentacím dost. „Financování tvoří podstatnou tvář rozpočtu FAČR, přibližně 130 milionů ročně, náklady na áčko a jednadvacítku se pohybují okolo stejné částky, je to zhruba 250 milionů. Když se v daném roce hraje EURO nebo mistrovství světa, je to nákladnější. Reprezentace je naší vlajkovou lodí. Odpovídá tomu i personální nastavení uvnitř sportovního úseku,“ zdůraznil šéf FAČR.