Doku a spol.? Belgické hvězdy v baráži chybí. Může nám to pomoct, říká Sejk

Martin Suchomel v dresu české reprezentace do 21 let během utkání kvalifikace o EURO • Pavel Mazáč/Sport

Trenér Jan Suchopárek v utkání reprezentace do 21 let proti Litvě • Michal Beránek/Sport

Václav Sejk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Kryštof Daněk slaví gól do sítě Litvy • ČTK / Taneček David

Matěj Jurásek střílí gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Kryštof Daněk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Trenér Suchopárek dovedl jednadvacítku do baráže o EURO • Sport

Belgie, zavedená velkovýrobna fotbalových talentů. V tom je úskalí i šance pro reprezentaci Česka U21 v baráži o EURO 2025 na Slovensku. Soupeř „lvíčat“ bude ve dvojzápase ochuzen o 16 špičkových mladíků, kteří věkem spadají do této kategorie. Buď jsou na marodce, anebo byli povýšeni do áčka. Takže naděje pro Sejka a spol. Problém? Ti, kteří je nahradí, nebudou o moc horší. „To číslo je velké, ale nenahradí je šestnáct špatných hráčů,“ reagoval český kapitán.

Představte si souboje Štěpán Chaloupek-Jeremy Doku. Anebo Filipa Prebsla s Johanem Bakayokem, esem PSV Eindhoven. Hezké, co? Zůstaňte ovšem v rovině imaginace, přímo na hřišti se tyto dvojice v baráži nepotkají. Elitní belgičtí útočníci už delší dobu náleží do elitního výběru země (stejně jako třeba u Čechů Adam Hložek), Doku je navíc aktuálně na marodce.

Mimochodem, na hvězdičku Manchesteru City mají někteří současní členové „lvíčat“ stále docela živou vzpomínku. „Nastoupili jsme proti němu ve skupině na mistrovství Evropy sedmnáctek,“ vybavil si útočník Sejk. „Už tehdy hrál za áčko Anderlechtu a byl extrémně rychlý. Jeho kvalita byla obrovská. Hodně jsme se na něj připravovali. Hrál na něj Pepa Koželuh a měl se vyvarovat žluté karty. Dostal ji asi v patnácté minutě,“ usmál se kapitán.

Na Suchopárkův výběr teď čekají jiné, méně zvučné výzvy. Celosvětově méně známé, o to nevyzpytatelnější a odhodlanější. „Belgie má velice nebezpečné útočníky, někdy hrála až na čtyři,“ zmínil trenér. „V poslední době jí nepřálo v koncovce štěstí, ale měla dost šancí,“ dodal.

Ještě zpátky k absencím rivala, ztrát má opravdu hodně a přibývají nové. Byť větší část mladíků už v poslední době za „jednadvacítku“ nenastupovala a její kádr se tudíž podařilo víceméně stabilizovat. „Je to trošku zkreslující,“ nespoléhal se kouč na slabší sestavu soka, jehož tahouni se rychle adaptují o patro výš. „Hráči z říjnové kvalifikace, až na jednoho, zůstávají. A mají špičkovou kvalitu. Nijak zásadně ten tým neoslabil,“ ujistil.

Přesto rozhodně platí, že Belgičané nepostaví v pátek a v úterý zdaleka to nejsilnější, co by mohli. Naposledy byl vyškrtnutý ze soupisky devatenáctiletý záložník Mika Godts, jenž nedávno nastoupil v Edenu v základu za Ajax Amsterdam v Evropské lize proti Slavii.

Další tři kusy si operativně stáhlo seniorské áčko, které čekají dva duely v Lize národů proti Itálii a Izraeli. Jde o Samuela Mbangulu z Juventusu, Arthura Vermeerena z Atlétika Madrid a Killiana Sardellu z Anderlechtu. Nový kouč „Rudých ďáblů“ Domenico Tedesco dává s chutí příležitost mladým borcům, čímž logicky oslabuje jednadvacítku. „Áčko má i v Belgii jednoznačně přednost. A myslím, že je to správné,“ uvedl Suchopárek. „Neříkám, že to bude naše výhoda, ale trošku nám to pomoct může,“ doufal Sejk.

Trenér Gill Swerts buduje mužstvo za pochodu, musí improvizovat. Ti nejlepší z jeho svěřenců už hrají opravdu velký „dospělácký“ fotbal. „Ti, kteří je nahradí, asi nebudou mít úplně takovou kvalitu, ale všichni jsou v dobrých týmech a soutěžích. Navíc většina z nich má herní vytížení,“ podotkl Sejk.

Podobné starosti se sestavou ostatně řeší na každém srazu Swertsův protějšek. Kdo si během příštích pěti dnů poradí lépe, ten pojede v červnu na finálový turnaj.

Baráž o EURO U21

Belgie - Česko

pátek 15. listopadu, od 20.00 v Leuvenu

Česko - Belgie

úterý 19. listopadu, od 17.30 v Hradci Králové

Kdo bude chybět Belgii v baráži proti Česku