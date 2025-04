Návrat po dvou letech. Kouč Bílek jde zase do akce, po Suchopárkovi převezme lvíčata

Dva roky pauzy se pomalu chýlí ke konci. Fotbalový trenér Michal Bílek (59) chystá na návrat do práce. Právě on se stane nástupcem Jana Suchopárka (55) u reprezentace U21. „Je to domluvené,“ uvedlo několik zdrojů deníku Sport a webu iSport. Samotný Bílek, jenž si po odchodu z Plzně dával od trénování pohov, se k tématu zatím vyjádřit nechce. Do funkce nastoupí po červnovém EURO na Slovensku.