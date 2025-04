Suchopárek: Je důležité poznat, kdy odejít. Chce čas pro vnoučata, co angažmá v lize?

Devět let a dost. Jan Suchopárek (55) se rozhodl, že mládežnickou reprezentační scénu opustí, červnové EURO hráčů do 21 let na Slovensku bude jeho poslední akcí. „Chceme předvést to nejlepší, co v nás je. Žádná nostalgie není na místě,“ uvedl trenér v rozhovoru pro asociační web. Ve skupině mají Češi favority turnaje Anglii a Německo, plus nevyzpytatelné Slovinsko. Rodáka z Kladna od léta nahradí ve funkci Michal Bílek.