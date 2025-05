Mladé pušky vyráží do boje. Češi na EURO U17 začínají s favority z Itálie

Velmi sledované EURO do sedmnácti let se rozjelo dvěma zápasy už v pondělí, český národní tým vstoupí do turnaje v úterý, prvním sokem je favorizovaná Itálie. Ve skupině, kde českou reprezentaci čekají ještě Belgie a Anglie, platí za outsidera, ale parta okolo kapitána Martina Kováře chce ztropit senzaci. A nejlépe hned na úvod. „Určitě to zvládneme,“ sebejistě praví obránce Slavie.

Během březnového srazu svedla česká sedmnáctka dvě velké věci – po vítězství 3:1 ve Švýcarsku postoupila na EURO, zároveň i na světový šampionát (v listopadu v Kataru). Šlo o velkou událost, výjimečný moment v kariérách talentovaných borců.

„Paradoxně bylo jednodušší se dostat na mistrovství světa než na EURO, kde hraje pouze nejlepší sedmička plus pořádající Albánie. FIFA totiž šampionát rozšířila na 48 účastníků, takže například z Evropy se tam podívá celkem jedenáct reprezentací. My jsme to během kvalifikace mohli mít jisté po druhém zápase proti Turecku, ale po remíze jsme museli ještě bojovat proti Švýcarsku. O to byly větší emoce po třetím zápase,“ vzpomíná na postupovou radost trenér Pavel Drsek.

Tým nyní stojí na prahu prvního velkého turnaje. V úterý v Drači do něj vletí zápasem proti Itálii.

Personálně téměř identická mužstva se potkala před rokem a půl v kategorii U16. Česko bitvy zvládlo skvěle – první vyhrálo 2:0 a v odvetě remizovalo 2:2. Tým potvrdil velkou sílu i o ročník výš, když se procpal kvalifikačním sítem až na závěrečný podnik.

„Důležitým článkem byl Kryštof Čížek, který už loni hrál EURO do sedmnácti let s ročníkem 2007. V mužstvu ale máme spoustu dalších hráčů, kteří jsou zajímaví. Ve středu zálohy máme kluky, kteří opravdu umí hrát fotbal. Na krajích jsou dostatečně rychlí, jsme zajímavě namixovaní,“ těší se Drsek na albánský šampionát.

V neděli se reprezentace přes Bělehrad vypravila do Drače. Ubytovala se v krásném hotelu přímo u moře. Hráči to mají na pláž kousek. Ale kvůli koupání v Jaderském moři se do Albánie nekodrcali. Trenérský štáb jim to dal najevo hned po příletu. Místo odpočinku pod slunečníky si hráči protáhli těla během po žlutém písku. „Trochu jsme se rozhýbali, abychom neměli úplně studené nohy,“ usmívá se Martin Kovář, kapitán mužstva.

V pondělí mužstvo absolvovalo klasický trénink, videomítink a v úterý ve 20.30 jdou v Drači do akce. „Italové hrají v rozestavení 4 – 4 – 2 v diamantu, známe je,“ říká Drsek. „Bude to hodně vyrovnané, ale určitě to zvládneme,“ přizvukuje Kovář.

V pátek se Česko střetne s Belgií, v pondělí pak narazí na Anglii. Do semifinále postupují dva nejlepší celky ze čtyřčlenné skupiny.

Česko na ME U17

úterý 20.30: Itálie–Česko

pátek 18.00: Belgie–Česko

pondělí 20.30: Česko–Anglie