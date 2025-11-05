Předplatné

Noah vs. Olomouc v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minut
Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minutZdroj: Michal Beranek / Sport
Brankář Sigmy Jan Koutný v Mladé Boleslavi
Daniel Vašulín se raduje z branky
3
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Olomouc čeká třetí zápas Konferenční ligy, kvůli kterému vyjede do dalekého Jerevanu. Tam narazí na místní Noah. Hanáci v předchozím utkání vybojovali první bod v pohárech a nyní by chtěli na něj navázat. Duel začíná ve čtvrtek v 18:45 v Jerevanu. Kde sledovat Noah vs. Olomouc živě?

Vše o utkání Noah vs. Sigma Olomouc

Datum a čas: čtvrtek 6. listopadu, 18:45

Místo konání: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Jerevan

Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Mohammad Usman Aslam (Norsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Noah vs. Olomouc živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve třetím duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Noah vs. Olomouc začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. V ní Hanáky čeká zajímavý los, ze kterého by mohla vést cesta do jarní fáze soutěže. V prvním utkání nestačili na Fiorentinu, se kterou padla 0:2 a následně remizovala 1:1 s Rakówem. Nyní je čeká arménský Noah.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů