Noah vs. Olomouc v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Olomouc čeká třetí zápas Konferenční ligy, kvůli kterému vyjede do dalekého Jerevanu. Tam narazí na místní Noah. Hanáci v předchozím utkání vybojovali první bod v pohárech a nyní by chtěli na něj navázat. Duel začíná ve čtvrtek v 18:45 v Jerevanu. Kde sledovat Noah vs. Olomouc živě?
Vše o utkání Noah vs. Sigma Olomouc
Datum a čas: čtvrtek 6. listopadu, 18:45
Místo konání: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Jerevan
Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Mohammad Usman Aslam (Norsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Noah vs. Olomouc živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve třetím duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Noah vs. Olomouc začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
|Sport
300 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. V ní Hanáky čeká zajímavý los, ze kterého by mohla vést cesta do jarní fáze soutěže. V prvním utkání nestačili na Fiorentinu, se kterou padla 0:2 a následně remizovala 1:1 s Rakówem. Nyní je čeká arménský Noah.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45
4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45
4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00