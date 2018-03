Nizozemci porazili mistry Evropy 3:0, Ronalda na hřišti zlíbal fanoušek

Porážku Portugalska neodvrátil ani kapitán Cristiano Ronaldo, který v předchozích devíti zápasech za Real Madrid a národní tým dal 19 branek. Tentokrát ale vyšel naprázdno a svou sérii neprodloužil.

Nizozemsko se rehabilitovalo za páteční domácí prohru s Anglií. Už ve 12. minutě načal skóre Memphis Depay, který těsně před brankářem tečoval střelu spoluhráče. Ve 32. minutě se Portugalci dožadovali penalty za faul na Ronalda, místo toho přišel protiútok a Ryan Babel zvýšil náskok Nizozemska.

Ještě do poločasu přidal třetí branku stoper Virgil van Dijk. Portugalci inkasovali třikrát za prvních 45 minut poprvé od mistrovství světa 2014 a zápasu s Německem. A když po hodině hry dostal druhou žlutou kartu Joao Cancelo, bylo o osudu utkání jasno.

Kolem 60. minuty zápas na chvíli přerušili fanoušci, kteří vběhli na hrací plochu a zamířili k největší hvězdě portugalského týmu - za Cristianem Ronaldem. Jeden z nich jej dokonce políbil na tvář. Po několika obejmutích a zásahu pořadatelů utkání pokračovalo. Portugalci však záhy na to Ronalda stáhli ze hry.

Ronaldo has been subbed because they protecting him from fans that keep running onto the field for him. 🤣😂#Crazy #Ronaldo #nedpor @Cristiano pic.twitter.com/78gTfZwIFP