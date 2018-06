Krize Rusů před MS. Propadají se žebříčkem, ubránit musí tři hvězdy

Rusové sedm utkání čekají na vítězství, marně hledají ideální sestavu a potýkají se s děravou obranou. Již za týden přitom vše odšpuntuje slavnostním zahájením mistrovství Vladimir Putin. Kolaps hned ze startu by se rovnal národní tragédii.

A nebyl by to právě znovuzvolený ruský prezident, kdyby své borce ještě před ostrým startem nedostal pod tlak. „Šampionát doma? Splněný sen! Když turnaj pořádali Jihokorejci, došli až do semifinále,“ připomněl Putin. Samozřejmě jen tak mimochodem.

Na postup mezi nejlepší čtyři však v Rusku (i přes obrovské národní sebevědomí) aktuálně není pomyšlení. Vzhledem k tomu, že kouč Čerčesov během dvouleté přípravy mouchy zatím příliš nevychytal, se není čemu divit.

Cesta do vyřazovacích bojů vede zejména přes tři body z úvodního duelu proti Saúdské Arábii, papírově nejslabšímu celku skupiny A. Zaplněný osmdesátitisícový moskevský stadion Lužniki nic jiného než výhru akceptovat nebude. „Pro Čerčesova bylo nejdůležitější až soustředění před šampionátem, na kterém hodně pracoval na fyzické kondici i náročném presinku. Předtím se mu dva roky mančaft kvůli zraněním a různým okolnostem drolil pod rukama, herně to byla bída,“ vysvětluje Ivan Židkov, šéfredaktor ruského deníku Sport den za dnem.

Sborná v úterní generálce remizovala s Tureckem 1:1, zápas příliš otazníků neobjasnil. „Je třeba zlepšit kombinaci, protože přihrát si víc než dvakrát za sebou, to je problém. A kromě pomalé obrany drhne i finální fáze,“ míní Židkov.

Po Saúdské Arábii přitom čekají Rusy ještě mnohem tvrdší oříšky. Nejdříve Egypt, v tu chvíli už zřejmě s uzdraveným Mohamedem Salahem v sestavě, a na závěr Uruguay.

Jihoameričané dobře vědí, že současná generace je na vrcholu sil a pokud má něco dokázat, tak letos. Vynikající stoperská dvojice, kterou dodalo Atlético Madrid, záloha z italské Serie A a především smrtící útok. Na všechny tyto atribury bude sázet 71letý stratég Óscar Tabárez.

Především dvojice 31letých kanonýrů – Edinson Cavani + Luis Suárez – budí respekt, o čemž se v březnu na China Cupu na vlastní kůži přesvědčila i česká reprezentace, když padla 0:2...

Obávaní snajpři touží uspět víc než kdy jindy. Nejen z toho důvodu, že jde zřejmě o jejich poslední šanci na úspěch v nároďáku. Žene je i motivace na klubové úrovni.

Cavani by světu rád ukázal, že pokud by chtěl Neymar mermomocí do Realu, je připraven být hlavní ofenzivní zbraní PSG právě on. Ostatně 40 gólů ve všech soutěžích během uplynulé sezony hovoří jasně. Suárez je na tom podobně. Jeho Barcelona se chystá podepsat Francouze Griezmanna, čímž by samozřejmě pozice „pistolníka“ v Katalánsku oslabila. Nic pro ješitné, zlobivé ego.

O to víc zajímavé bude sledovat, jak dva hladové vlčáky ve vzájemném mači ubrání třeba 39letý veterán Sergej Ignaševič, jehož Čerčesov povolal k poslední reprezentační akci v kariéře.