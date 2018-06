Deprese i sebevražda v rodině. Anglický bek vše překonal a míří na MS

Anglický fotbalista Danny Rose má za sebou nelehké období, v němž musel čelit následkům zranění, rodinným problémům a depresím. Sedmadvacetiletý obránce Tottenhamu se ale dokázal se všemi nástrahami vyrovnat a probojovat se do konečné nominace Anglie na světový šampionát v Rusku.

Podle Rose všechno začalo vážným zraněním kolena, které ho loni vyřadilo ze hry na osm měsíců. "Chodil jsem na injekce kortizonu a krevní plazmy a měnila se mi nálada. Najednou jsem se dokázal velmi lehce rozčílit, úplně jsem ztratil chuť do fotbalu, nechtěl jsem chodit na rehabilitaci," řekl novinářům.

Přidaly se navíc i rodinné problémy. "Strýc spáchal sebevraždu, matku rasisticky napadli, z toho byla nesmírně rozčarovaná. Pak někdo vnikl do našeho domu a málem mi zastřelil bratra - chápete, v mém domě se střílelo," dodal.

To vše se odrazilo v Roseových depresích. "Skončil jsem u psychologa, ale nikdo o tom nevěděl. Neřekl jsem to ani rodičům. Ta sezona, to pro mne prostě byla jedna velká zkouška, ale zachránila mne reprezentace. Trenérovi a doktorům musím jen a jen poděkovat," uvedl obránce, který za národní mužstvo zatím nastoupil sedmnáctkrát.