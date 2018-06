Ivan Hašek o MS 1990, změnách ve fotbale i manželkách na turnaji

Video k článku 720p 360p REKLAMA FAVORITÉ MS ve fotbale: Německo. Hvězdy, slabiny i možná cesta ke zlatu VŠECHNA VIDEA ZDE

Ivane, blíží se fotbalové mistrovství světa v Rusku. Rád bych se tě zeptal na tvoje pocity účastníka turnaje.

„To bylo v roce 1990. A ještě jednou jsem byl v roce 1983 na MS dvacítek v Mexiku, takže zážitky z toho mám. A je to vrchol pro každého. Na to se člověk připravuje, že to prožije třeba jenom jednou za život. Vnímáš to prostě jako vrchol kariéry. Hokejisté mají MS každý rok, pro ně je vrchol kariéry Stanley Cup. Ale pro nás fotbalisty je nejvíc finále Champions League a absolutním vrcholem MS.“

Máš nějaký konkrétní zážitek z italského šampionátu 1990?

„Zážitek byl v tom, že to bylo v době, kdy se tady měnil režim a lidé mohli poprvé vycestovat do zahraničí. Poprvé jsme zažili pocit, že jsme hráli v cizině a měli tam podporu českých fanoušků. Jeli jsme ve Florencii na zápas a všude byly české vlajky. Takhle jsme to nikdy předtím nezažili. Tenkrát to bylo ještě Československo.“

To byla hlavní příchuť?

„Ano, najednou se otevřely hranice a lidé mohli vycestovat a na těch zápasech byly mraky Čechoslováků. Byl to pro nás zážitek.“

Horváth byl poslední, který to zvládal rychlou myšlenkou

Kam se z tvého pohledu za těch bezmála třicet let fotbal posunul?

„Fotbal se zásadně změnil ve všem. Stejně tak sport všeobecně se posunul ve všem, co se týká IT, technologií, ale především v rychlosti - v tom je obrovský rozdíl oproti minulosti.