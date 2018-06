MS fotbal 2018

Šokující momenty z předchozích mistrovství světa • FOTO: Koláž iSport.cz Dvacet kapitol už čítá seriál s názvem mistrovství světa ve fotbale. Minulý týden se v Rusku rozeběhlo pokračování s číslem 21. Přináší řadu nových příběhů, na které se bude dlouhou dobu vzpomínat. Stejně jako jich historie už obrovský počet přinesla. Maradonova boží ruka, vražda kvůli vlastnímu gólu či několik zkratů. Projděte si výběr deseti šokujících momentů z mistrovství světa ve fotbale.

Krádež Zlaté Niké Krátce před světovým šampionátem v roce 1966 byla v Anglii ukradena trofej pro mistry světa. Stalo se tak v březnu, jen pár měsíců před turnajem na výstavě známek ve Westminsteru, kde byla Zlatá Niké vystavena. Po týdnu se našla, na zahradě jednoho domu na londýnském předměstí ji vyčmuchal pes Pickles. Dodnes se ale spekuluje, jestli v krádeži nehrál roli jeho páníček. Poté, co Angličané následný domácí šampionát ovládli, byl Pickles pozván i na slavnostní recepci. V pouhých pěti letech se však nešťastně oběsil na vodítku. Trofej nakonec zůstala Brazilcům, kteří si ji mohli nechat po svém třetím triumfu v roce 1970. Definitivně soška zmizela v prosinci 1983, kdy ji funkcionáři neuhlídali. Od šampionátu v roce 1974 vítěz dostává pohár, jaký známe a v polovině července ji pozvedne i kapitán vítězného týmu v Rusku.

Potupný výbuch mistrů Francouzi jeli na šampionát v roce 2002 v roli obhájců triumfu zpřed čtyř let a také úřadující mistři Evropy z roku 2000. Nadupaná generace okolo Zidana, Thurama, Bartheze či Henryho měla přidat další velký triumf. Jenže přišlo první utkání proti debutujícímu Senegalu a potupná porážka 0:1, kterou vystřelil Papa Bouba Diop. „Senegal měl jednu šanci a dal gól. Navíc to byl hloupý gól,“ uvedl obránce Frank Leboeuf. Jenže to byl teprve začátek. Francie jak jeden z největších adeptů na titul nevstřelila na šampionátu v Asii ani gól, získala jediný bod za bezbrankovou remízu s Uruguayí a s turnajem se loučila už po skupině. Senegalci nakonec překvapivě došli až do čtvrtfinále, kde po prodloužení padli s Tureckem.

Ronaldova záhada před finále V pouhých 21 letech hrál fantastický turnaj. Brazilský kouzelník Ronaldo nasázel během šampionátu v roce 1998 čtyři góly a výrazně tak pomohl své vlasti do finále proti Francii. Když ale krátce před zápasem o zlato vyšly navenek sestavy, Ronaldo v ní chyběl, nebyl ani na střídačce. „Rozhodl jsem se po obědě odpočinout, tak jsem si šel lehnout. To je poslední věc, kterou si pamatuji. Poté jsem měl křeče a byl obklopen spoluhráči, byl tam i doktor Toledo,“ vzpomíná legendární střelec. Zamířil na vyšetření do nemocnice, ta však nic neprokázala a Ronaldo tak spěchal na stadion v Saint-Denis, aby finále stihl. „Na stadionu jsem se obrátil na (trenéra Maria) Zagalla a řekl: ‚Jsem v pořádku, necítím nic, chci hrát,‘“ řekl Ronaldo. Nakonec odehrál celý zápas. Brazilci však propadli a prohráli 0:3. Zlatou pohádku si i s nejlepším střelcem turnaje Ronaldem užili až o čtyři roky později.

Hurstův (ne)gól Byl to gól, nebo nebyl? Finálový duel šampionátu v roce 1966 mezi Anglií a Západním Německem už zřejmě navždy zůstane zahalen záhadou. Utkání se za stavu 2:2 dostalo do prodloužení. V 101. minutě vypálil anglický útočník Geoff Hurst tak, že se míč odrazil od břevna dolů a pryč od branky. Švýcarský hlavní rozhodčí Gottfried Dienst nakonec po konzultaci s asistentem Tofiqem Bahramovem uznal branku. Angličané nakonec vyhráli 4:2, Hurst ještě v závěru prodloužení završil hattrick a vystřelil tak pro svou zemi premiérovou a dosud poslední světovou trofej. Sovětský asistent rozhodčího Bahramov posléze uvedl, že si myslel, že míč se odrazil od sítě v brance a ne od břevna. Zároveň je jediným rozhodčím na světě, po kterém je pojmenován stadion. Ten s jeho názvem leží v ázerbájdžánském hlavním městě Baku.

Brazilský masakr sedmi góly Brazilci toužili napravit rok 1950 a 2. místo na domácím světovém šampionátu. V roce 2014 teprve podruhé v historii pořádali mistrovství světa a chtěli přidat šestý triumf. Vedli si solidně, v play off postupně vyřadili Chile a Kolumbii, aby v semifinále narazili na Němce. Jak zápas o finále dopadl, má snad ještě každý v paměti. V 29. minutě svítilo na stadionu v Belo Horizonte neuvěřitelné skóre 0:5. Polovina Brazilců v tu chvíli vypadala na ručník, chtěli by skončit. Zápas se ale musel dohrát, nakonec skončil výsledkem 1:7, což byla největší porážku Brazílie od roku 1920! „Je to nejhorší den mého života,“ smutnil tehdejší trenér Luiz Felipe Scolari. „Můj vzkaz pro brazilský lid je: prosím, omluvte nás za tento výkon,“ omlouval se. Brazilci nakonec prohráli i utkání o bronz s Nizozemskem 0:3, Němci ve finále porazili Argentinu.

Zidanova hlavička Ve finále 1998 vystřelil Zinedine Zidane dvěma góly hlavou Francouzům proti Brazílii (3:0) titul mistrů světa. O osm let později se do historie fotbalu zapsal jiný jeho úder hlavou. V prodloužení finále proti Itálii zasáhl francouzský záložník hlavou do hrudi obránce Marca Materazziho. Ital údajně urážel Zidanovu sestru a matku. „Kdybych ho požádal o odpuštění, postrádal bych respekt vůči sobě a všem, které z celého srdce miluju,“ uvedl o čtyři roky později. Po krátké prodlevě byl Zidane vyloučen, Itálie následně uspěla v penaltovém rozstřelu a slavila čtvrtý světový triumf. „To, co jsem mu řekl, bylo hloupé, ale nezasloužilo si to takovou reakci,“ řekl Materazzi před několika lety pro L’Equipe.

Schumacherův strom Jedna z nejstrašidelnějších srážek v historii fotbalu. V semifinále 1982 vyrazil německý brankář Harald „Toni“ Schumacher vstříc nakopnutému míči k jeho pokutovému území. Balon vůbec netrefil, jeho špatný odhad ale schytal francouzský obránce Patrick Battiston, který po Schumacherově ataku zůstal v bezvědomí ležet na trávníku. V knize Blowing The Whistle, kterou Schumacher vydal o pět let později, srážku popsal takto: „Kdybych se s ním srazil hlavou, bylo by to pro něj horší.“ Ihned po zápase, který Němci zvládli na penalty, německý brankář s vědomím, že soupeři vyrazil jen dva zuby, hloupě poznamenal: „Pokud je to všechno, co se mu stalo, tak mu zaplatím nové.“ Němci nakonec prohráli finále s Itálií, Francie padla v boji o bronz s Polskem.

Bitva o Santiago „Hra, kterou uvidíte, je nejhloupější, děsivá, nechutná a hanebná výstava fotbalu v celé jeho historii. Je to poprvé, kdy se tyto země setkaly. Doufáme, že i naposledy,“ povídal v roce 1962 reportér BBC David Coleman o utkání Itálie – Chile (0:2). Zápas se už od úvodních vteřin zcela vymkl kontrole anglického rozhodčího Kennetha Astona, třikrát dokonce musela zasahovat do hry policie. Utkání nabídlo několik zákeřných až brutálních zákroků včetně úderu pěstí. Za ten dokonce Chilan Leonel Sánchez nebyl vyloučen, za to Ital Mario David, který ho o chvíli později chtěl trefit nohou do hlavy (ale netrefil se), pod sprchu musel. Ještě předtím Aston vyloučil i jiného Itala Giorgia Ferriniho, Chile dohrálo zápas nepochopitelně v jedenácti. Zápasu se posléze začalo říkat „Bitva o Santiago“.

Escobarova smrt za vlastní gól V roce 1994 myslela Kolumbie na velký úspěch. Měla silný tým, ten se ovšem neprokousal ani ze základní skupiny. Při prohře s USA 1:2 si vstřelil nešťastný vlastní gól obránce Andres Escobar. A bohužel se mu to stalo osudným. Po návratu ze šampionátu ho totiž v rodném a díky jeho jmenovci Pablovi neblaze proslulém Medellínu provokovala skupinka lidí, fotbalista se snažil nereagovat a chtěl odjet domů. V autě byl ale zastřelen. Tři útočníci ho zasypali šesti ranami. Kolumbie v té době byla vyhlášená tamními drogovými kartely (o čemž pojednává známý seriál Narcos), které jely hodně i ve sportovních sázkách. Podle dochovaných informací měli útočníci při každé ráně zařvat na Escobara „Góóóóóóóól!“. Na pohřeb reprezentačního obránce pak přišlo kolem 120 tisíc lidí.

Maradonova boží ruka Rozhodně nejpamátnější moment historie světových šampionátů. V roce 1986 hrála Argentina čtvrtfinále proti Anglii. Bezbrankový stav otevřel v 51. minutě gólem rukou slavný Diego Maradona. Předskočil vybíhajícího brankáře a zcela vědomě zvedl ruku, poslal míč do sítě a šel slavit. „Když přiběhl El Checho (Sergio Batista), zeptal se mě: ‚Tys to trefil rukou, že jo?‘ Já jsem odpověděl: ‚Drž hubu a slav!‘“ uvedl Maradona v knize Touched By God. O čtyři minuty později přidal Maradona další slavný gól, když předvedl sólo přes polovinu hřiště, obešel několik protihráčů i s brankářem a pohodlně zavěsil. Anglie nakonec vyhrála 2:1 a následně dokráčela až k titulu mistrů světa. „Pro mě to bylo jako krádež od zloděje, nikoliv zločin,“ vrátil se Maradona ke gólu, který byl překřtěn na boží ruku.