MS fotbal 2018

Pozor, legendární Pelé má strach. „Bojím se jen jednoho: do začátku šampionátu zbývá jen pár dnů a my stále nemáme ten pravý tým,“ prohlásil největší fotbalista všech dob minulý týden. Jinak však v Brazílii panuje optimismus, ostatně jako pokaždé před startem světového turnaje. Pod trenérem Titém reprezentace získala zpět ztracenou důstojnost a respekt, navíc se stačil uzdravit Neymar. Útok na šestý titul tak může začít.

Byl to úplně nevinný souboj, jakých se stane v každém zápase bezpočet. Jenže tenhle měl fatální následky. Neymar se na konci února ve šlágru francouzské ligy PSG–Marseille snažil obrat o míč hostujícího Bouanu Sarra, jenže při tom nešťastně zapíchl špičku své pravé kopačky do trávníku a kotník se mu nepřirozeně prohnul.

Brr. Šílený výjev.

Nejdražší fotbalista planety se okamžitě zhroutil bolestí na zem, a když ho z trávníku odnášeli na nosítkách, schoval si tvář zkřivenou bolestí i žalem do dlaní. Okamžitě ho napadlo, že mistrovství světa je pro něj passé.

„Ale po vyšetření mi všechno řekli, o operaci, jak dlouho bude trvat rehabilitace. To mě uklidnilo,“ vzpomíná nyní, když už ví, že souboj s nelítostným časem vyhrál.

Kvůli podvrtnutému kotníku vrtnutému a zlomenině zánártní kůstky přišel o osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid i zbytek klubové sezony, ale v Rusku bude u toho. Což je dobrá zpráva nejen pro Brazílii, ale i pro šampionát samotný. Bez Neymara by to totiž nebylo ono.

Co šestadvacetiletý zabiják s výjimečnou technikou a rychlostí umí, ukázal hned při svém návratu na hřiště. Tři měsíce po operaci a intenzivní rekonvalescenci nastoupil v přípravném zápase proti Chorvatsku – a hned vstřelil parádní vítězný gól. Navedl si zleva míč do pokutového území, pohrál si s obránci a pak nechytatelnou bombou skóroval.

Gólman Danijel Subasič zvedl ruce, až když byl balon v síti. Jakoby na znamení rezignace. S tím fakt nešlo nic dělat.

Jen pro lepší představu – celá akce měla takový švunk, že ji někteří kameramani ani nestačili zachytit. Režisér přímého přenosu tak měl při výběru opakovaček jen omezené možnosti.

„Ani jsem nečekal, že to půjde tak dobře. Momentálně jsem někde na 80 procentech a stále se to zlepšuje. Věřím, že do startu šampionátu se dostanu s formou ještě dál, je pořád hodně co zlepšovat,“ prohlásil Neymar po svém vydařeném comebacku. „Vrátit se a moci hrát fotbal, který miluji nejvíc, je pro mě psychicky nesmírně povzbuzující. Čekal jsem na to a pracoval jsem pro to hodně dlouho.“

Parádní trefa udělala dojem i na jeho spoluhráče.

„Bez Neymara bychom nevyhráli. Když jsem viděl, jaký dal gól, jsem znovu optimistou, že Brazílie může v Rusku zvítězit. Popravdě jsem nečekal, že si povede tak dobře,“ přiznal stoper Thiago Silva.

Trenér Tité však všeobecnou euforii brzdí. Dobře ví, že na svou největší hvězdu nesmí spěchat, je potřeba jít pěkně krůček po krůčku. První zápas na šampionátu čeká Brazílii právě dnes proti Švýcarsku.

„Je to mnohem lepší, než jsme původně očekávali.

Ale zatím na něj nemůžeme naložit veškerou zodpovědnost. Ještě má před sebou pár kroků,“ podotkl kouč, pod kterým brazilská reprezentace prožívá neuvěřitelnou renesanci. V Titého éře prohráli pětinásobní mistři světa zatím pouze jeden zápas z dvaceti, což z nich dělá jednoho z hlavních favoritů na zlato.

Až se zdá, že skeptický je pouze Pelé.

„S Titého prací jsem maximálně spokojený,“ upozorňuje sedmasedmdesátiletá legenda hned na začátku. Ale jedním dechem dodává: „Neymar je jedním z nejlepších fotbalistů na světě. Dnes je zkušenější (než před čtyřmi lety na MS v Brazílii), ale ani on mistrovství světa sám nevyhraje. Musí k tomu mít tým.“

Vytvořit z největších hvězd fungující soubor, to už bude Titého starost. Jeho dosavadní bilance nicméně dává naději, že si s tímto úkolem poradí.

