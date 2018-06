Hvězdy ve prospěch celku. Ideální hráči pro MS, které ovládne disciplína

Neymar slaví gól do sítě Rakouska v přípravě na MS • Reuters

Timo Werner, Kylian Mbappé či brankář Alisson, to jsou prototypy hráčů, kteří maximálně splňují požadavky na hlavní role v současném fotbale • Reuters

Bude celé Portugalsko na MS ve fotbale hrát na Cristiana Ronalda, který se dozadu nehne? Nezjančí chorvatský „kompars“ z osudu velkých spoluhráčů Ivana Rakitiče a Luky Modriče tak, že třeba Andrej Kramarič, střelecká hvězda Hoffenheimu, taky zatouží zalíbit se top klubům? Odborníci předpokládají, že spíše ne. Že se fotbal na ruském šampionátu smrskne do absolutního týmového pojetí. Do příkladné německé disciplíny. Vybrali jsme hráče, kteří maximálně splňují požadavky na hlavní role v současném fotbale, zároveň se můžete podívat, v jakých rozestaveních by měly jednotlivé týmy nastupovat.