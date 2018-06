Ferdinand varuje hráče Anglie: Jeden z vás se vrátí jako obětní beránek

Danny Welbeck a Dele Alli slaví anglickou branku do sítě Kostariky • Reuters

Fotbalisté Anglie se chystají na mistrovství světa a rádi by po dvou koncích už v základní skupině postoupili do vyřazovacích bojů. A v nich samozřejmě dojít co nejdál. Bývalý stoper Albionu a Manchesteru United Rio Ferdinand ale kádr, který do Ruska odcestoval, varuje před kritikou veřejnosti. Po každém neúspěchu na velkém turnaji si podle něj fanoušci vyberou jednoho z hráčů za obětního beránka.

Podle někdejšího skvělého stopera má anglická veřejnost svalit vinu za turnajové fiasko na jednoho konkrétního hráče. „Stává se to po každém turnaji. A dojde k tomu i tentokrát. Někdo bude obětním beránkem. A hráči by to měli vědět,“ překvapil bývalý reprezentant.

„V roce 1998 se udělal hromosvod nenávisti z Davida Beckhama. O dva roky později nedal Phil Neville penaltu a taky byl ukamenován. Wayne Rooney pak to samé. Kdo bude další?“ zmiňuje Ferdinand případy z minulosti, včetně slavné červené karty pro populárního „Beckse“ na šampionátu ve Francii.

„Tenkrát jsem tam byl s Beckhamem a viděl jsem, jak moc intenzivní to bylo a jak to všechny ovlivnilo. Nad národem převezme kontrolu určitá forma nenávisti. Prostě jsme si vybrali jeden terč,“ myslí si zkušený stoper, který v národním týmu hrál 14 let.

Taková atmosféra může ovlivnit také týmový projev přímo na hřišti. „Můžou tu být hráči, co si řeknou, že nic takového nechtějí. Tak budou radši hrát opatrněji. Netroufnou si nic s míčem, aby jim ho soupeř náhodou nesebral a nešel do brejku, tak to radši přihrají někomu jinému.“

Ferdinand dále uvedl, že právě proto by kromě role trenéra měl kouč Gareth Southgate působit i v roli jakéhosi „sociálního pracovníka“, který se postará o to, aby se jeho hráči nenechali příliš sevřít strachem.

Podle bývalého fotbalisty a dnes televizního experta přitom nejde o nic, čeho by se hráči Albionu dopouštěli záměrně. „Nebudou o tom takhle přemýšlet, ale bude to v jejich podvědomí. Podle toho, co jsme viděli na minulých turnají, to je v jejich DNA,“ uzavírá svůj pohled legendární obránce.

Anglii čekají v základní skupině postupně souboje s Tuniskem, Panamou a favoritem skupiny, kterým je hvězdná Belgie. Pokud by se Albionu podařilo projít do osmifinále, stane se tak poprvé od MS 2010, kde kolébka fotbalu došla právě mezi nejlepších šestnáct.

