Lička o španělském veletoči: Vyhazov kouče? Svaz se zachoval na úrovni

Odvolat trenéra den před zahájením světového šampionátu? Španělský fotbalový svaz přikročil k nevídaně razantnímu kroku, když ukázal dveře Julenu Lopeteguiovi. Úspěšnému kouči zlomilo vaz, že kývl na nabídku Realu, aniž to včas oznámil svému zaměstnavateli a domluvil se na dalším postupu. „Budou mu to připomínat do konce života,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport.cz prezident Unie Českých fotbalových trenérů Verner Lička.

Co říkáte na odvolání španělského trenéra Julena Lopeteguiho?

„Je to šok. Kdyby šlo třeba o nějakou méně vyspělou africkou zemi, tam se stávají i horší věci. Ale ve federaci, která nám jde posledních deset let příkladem a táhne světový fotbal, je to naprosto šokující zpráva.“

Jak celá situace vznikla?

„Z vnějšího pohledu došlo ke strašné chybě, kdy mezi sebou tři strany – svaz, trenér a Real Madrid - nekomunikovaly. Pokud trenér prodloužil se svazem do roku 2020 a vzápětí podepíše tříletou smlouvu s Realem a oznámí to před mistrovství světa, to je velké šlápnutí do ho… Navíc svaz dostal zprávu těsně před tím, než to vyšlo oficiálně. Teď je to těžko řešitelná situace.“

Zvládne situaci Fernando Hierro, který do funkce naskočí z pozice sportovního ředitele svazu?

„Myslel jsem si, že dojde k reorganizaci uvnitř asociace, škatulkám tak, aby u mužstva zajistili klid. Hierro je pro Španěly pojem, neskutečná osobnost a fotbalová legenda. Bude tam od toho, aby zastřešil fungování týmu. Myslím, že nebude zasahovat do příprav po stránce technicko-taktické, ani do té kondiční. Bude koučovat utkání, vystupovat jako manažer, lídr na veřejnosti.“

Kde jsou úskalí jeho angažmá?

„Největší problém vidím v koučinku. Jde o sžití s týmem a správné vyhodnocování informací od spolupracovníků. Jestli, kdy a koho střídat, jako trenér je Hierro totálně nezkušený. Může být sebelepší hráč, ale praxe kouče mu chybí. Nevylučuje se, že může uspět, čím méně do toho bude zasahovat na hřišti, tím lépe. Naopak komunikaci vůči veřejnosti a roli v zákulisí on ustojí, to byla vždycky jeho velká síla, tam bych se nebál. Ale v jeho odbornosti mám silné pochybnosti.“

Hráči se Lopeteguie zastali. Šlo o nevyhnutelný krok, že svaz přikročil k jeho odvolání?

„Jednoznačně je na vině trenér a Real Madrid. Obejít španělský svaz, to není příliš košer, jedná se o profesní nešikovnost. Měli to vyřešit společně. Dospěli by k názoru, že OK, zrušíme trenérovi po mistrovství smlouvu a půjde k vám, cítíme, že tam chce jít. Ale musíme si dohodnout strategii a načasování informace. Tenhle postup, který zvolili, je totálně špatně. Silná asociace, jako je ve Španělsku, to nemůže jen tak přejít. Ve vedení by padaly hlavy, takhle se zachovali na úrovni. Je signál velikosti svazu, že nedal ani na názory hráčů. Ti jsou tam od své práce, tohle je manažerská věc z úplně jiné sféry. Cítím správnost rozhodnutí svazu, tím spíš, že odpovědnost za případný neúspěch padne v očích veřejnosti na Real Madrid a na trenéra. To si klub ani trenér neobhájí.“

Jak to ovlivní Španělsko na hřišti?

„Nemám strach o mentální odolnost týmu. Spíš mám pochybnosti o koučinku týmu v utkání, to je velice křehká a citlivá věc. Tam se nejvíc ukáže mistrovství trenéra.“

V čem?

„Mám report expertní komise FIFA z posledního mistrovství světa, jeden bod zmiňuje pochvalu koučů. Na posledním šampionátu padlo 35 gólů střídajících hráčů, které měly vliv na výsledek. To je absolutní rekord v historii světového fotbalu, dosud padlo 25 na MS v Německu 2006. Vysvětlení je takové, že trenéři odvedli skvělou práci, udrželi kádr v pozornosti, v rovnováze, že i poslední hráč se cítil důležitý a čekal na šanci. Také trenéři dobře vyhodnocovali, kdy střídat správného hráče a v jaký okamžik, aby na hřiště přišel ten, kdo to může rozhodnout. Tohle Hierro nemůže zvládnout, Španělé pak můžou mít potíže. Jen si vzpomeňte na Zidana tři, čtyři měsíce zpátky. V Realu se utápěl ve vlastních chybách, málem ho to stálo hlavu, ustál to jen tím, že to je Zidane. Naštěstí pro sebe dělal chyby „jen“ ve španělské lize, náplastí byl třetí triumf v Lize mistrů po sobě. Ale v lize skončil Real třetí, to by bez úspěchu v Champions League bylo na popravu.“

Lze se divit Lopeteguiovi, že nabídku od Realu přijal?

„Že ho taková nabídka láká, je lidsky pochopitelné, rozumím, že se tak rozhodl. Proč dal přednost klubu před španělskou reprezentací, musí nejlépe vědět on sám. Způsob, jaký to upekli s Realem Madrid, je neakceptovatelný. Navždy to bude kaňka v jeho CV, budou mu to připomínat do konce života.“

