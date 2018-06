Český trenér v Íránu: Chodí na nás 90 tisíc. Lákal posily z ČR, Lafata odmítl

Íránská reprezentace má na šampionátu těžkou skupinu, podle českého trenéra Jiřího Saňáka z ní ale mají šanci proklouznout do play off • Reuters

V současné době není v Česku zřejmě větší expert na íránský fotbal. Tamní reprezentace v pátek vstoupí do světového šampionátu utkáním s Marokem, ve skupině je čekají ještě evropské kolosy Španělsko a Portugalsko. „Myslím si, že Írán může uspět. V posledním půlroce se národní tým scházel každý týden vždycky na jeden trénink, aby se vytvořila chemie týmu,“ prozrazuje Saňák.

Opravdu věříte, že Írán v těžké skupině může uspět?

„Podle mě jo. Skupina je relativně těžká, na druhou stranu Španělsko má teď své problémy, měnilo trenéra, Portugalsko dostalo před třemi měsíci dardu od Nizozemska (0:3). Ale i zápas s Marokem bude strašně těžký, protože mají taky výbornej tým. Pokud ale vyhrajou, tak dostanou dvojici Španělsko – Portugalsko pod tlak, protože z nich určitě jeden ztratí, nebo oba, pak už by stačila třeba jen jedna remíza. Říká se, že postup z téhle skupiny je jasný, ale podle mě má jak Írán, tak Maroko šanci.“

Páteční zápas s Marokem bude pro šance Íránu rozhodně klíčový.

„To bude. Pokud bude remíza, tak je to konec. Ale jakmile jeden z nich vyhraje, tak má šanci na úkor jednoho z favoritů proklouznout dál.“

Před čtyřmi roky získal Írán na MS ve skupině jeden bod. Mohou se letos zlepšit?

„Překonat to určitě můžou. Na druhou stranu před čtyřmi lety to byl první kvalifikační cyklus trenéra Carlose Quieroze, který u týmu působí dál. Během toho se podařilo vybudovat tréninkové centrum národního týmu, což je v Íránu jako západní Evropa v Asii. Jako perličku můžu říct, že šest měsíců před šampionátem jezdili všichni reprezentanti každé pondělí po zápase za klub na trénink národního týmu. To se posunulo zase dál.“

Jakým herním projevem se bude Írán na mistrovství projevovat?

(přemýšlí) „Co jsem viděl pár zápasů, tak budou chtít hrát určitě na brejky, protože mužstva jako Maroko jsou agresivní, ve třech napadají. Samozřejmě proti Španělsku budou asi hodně zalezlí, ale jinak budou chtít hrát ze středního bloku a čekat na brejky. Rychlostně jsou na tom dobře, tím mohou uspět.“

Čím by mohli překvapit?

„Asi to nikdo netuší, ale paradoxně by mohli překvapit týmovostí. Proto dělali trenéři i ty bloky během sezony, aby se vytvořila chemie týmu. Není to obvyklý scénář, že by se národní tým scházel každý týden, hráči viděli trenéry a pracovali s nimi.