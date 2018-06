MS fotbal 2018

Překvapil vás výsledek a výkon Německa proti Mexiku?

„Určitě jako každého. Už před turnajem jsem ale vnímal, že negativity kolem německého mančaftu bylo docela dost. Až mě to překvapilo. Tisk i lidé, se kterými jsem se bavil, Němcům až moc nevěřili. Zarazilo mě to, protože Němce znám jako sebevědomý národ, který je o svých kvalitách přesvědčený. Vždycky si věřili. I přesto jsem byl šokovaný, jak ten zápas dopadl. Ale už před turnajem se toho neseběhlo málo, ať to byla politická aféra, která se točila kolem Özila a Gündogana, nebo nenominovaní Saného. Tisk měl co řešit a kritiky bylo poměrně dost, ať už na Löwa, nebo na hráče a celý kádr. Nevím, jestli to na ně mohlo dopadnout, když šli na hřiště. Myslím si ale, že jsou to natolik zkušení borci, že se těmito věcmi nemohli nechat ovlivnit.“

Němci měli problémy už v přátelských zápasech. Spoléhali na to, že je to jen příprava a že umí načasovat formu, ale potvrdilo se, že nedostatky ve hře jsou hlubší. Souhlasíte?

„Je to tak, jak říkáte. Přátelské zápasy nebyly ideální. Teď vidí, že Rusko porazilo Saúdskou Arábii 5:0 a oni se s ní v přípravě docela natrápili a porazili ji 2:1. Už v přípravě to na hřišti neklapalo. Z mého pohledu nebylo moc šťastné ani zvolení základní sestavy. Hodně se před turnajem řešilo, jestli má hrát Reus, nebo Özil. Jestli Gündogan, nebo Khedira. Možná obě pozice byly zvolené špatně, i když po zápase se to lehce říká, trenér Löw měl hráče každý den na očích. Ale nechat si Reuse na lavičce je v mých očích hodně velký luxus.“

Sestava Němců se mění jen málo, hodně hráčů ze základní sestavy má místo skoro jisté. Nechybí větší boj o místo?

„I to je možné. Osobně jsem očekával, že by to trenér Löw mohl v přátelících trochu okysličit. Konkrétně myslím na svého spoluhráče Philippa Maxe, který měl snad druhý nejvyšší počet asistencí v celé bundeslize po Müllerovi. Měl třináct asistencí z pozice levého obránce, což je místo, na kterém Německo celkem tlačí bota. Nakonec vzali Hectora, který před zápasem onemocněl, a tak hrál Plattenhardt z Herty, který měl v mých očích relativně průměrnou sezonu. Takováto rozhodnutí podporují, že se mu do toho nechce moc sahat, sází na své koně a možná je čas udělat někde nějakou změnu.“

Čekáte tedy pro další zápas se Švédskem zásadní změny v sestavě Německa?

„Určitě. Myslím, že Löw do toho sáhne. Počítá s tím, že se uzdraví Hector, ten půjde místo Plattenhardta. Možná nasadí Gündogan, aby byla ve středu pole větší kreativita, Kroose tam určitě nechá. Dá tam Reuse, myslím, že asi stáhne Özila. Nahoře možná zkusí Gómeze.“

Hrozí podle vás blamáž, že by Němci vůbec nepostoupili ze skupiny?

„Pořád jim věřím, měli by to zvládnout. Je jasné, že tlak bude sílit a bude to složité. Teď v Německu řeší třeba Juliana Brandta, který si dělal po zápase selfíčko. Když se nedaří, vytahují média takovéto drobnosti. Nevím… Když ho malý kluk osloví, poprosí o fotku a on mu vyhoví, tak bych z toho nedělal nic velkého. A mně přišlo, že Bild ho docela natřel. Takže tlak bude větší a větší. Na druhou stranu ta skupina je poměrně lehká, měli by se s tím vypořádat.“

