MS fotbal 2018

V Moskvě se po druhém vítězství v základní skupině slavilo dlouho do noci, auta v ulicích širokých bulvárů oslavně troubila ještě v brzkých ranních hodinách.



Strach z neúspěchu a ostudy je minulostí. Ruská reprezentace svojí neúprosností na startu turnaje a salvou branek do sítí prvních dvou oponentů zaútočila na chuťové pohárky častými propadáky unavených fanoušků.

„Rasíja, Rasíja.“ To je nejčastější pokřik v moskevských ulicích. A nejen tam.

Po sladkém úterním triumfu nad Egyptem, kterému nepomohl ani návrat Mohameda Salaha, si dokonce někteří kritici, kteří krátce před šampionátem požadovali hlavu charismatického trenéra Stanislava Čerčesova, sáhli do svědomí. V Rusku těžko uvěřitelná věc.

Nejdále zašel ve vlasti známý herec Rostislav Chait, jeden ze zakladatelů nesmírně úspěšného divadla „Quartet I“. Veřejně se omluvil za nemístnou kritiku celého týmu a především trenéra.

„Tři dny před úvodním zápasem se Saúdskou Arábií vystoupil v médiích s přáním, aby Čerčesov opustil místo trenéra a svaz ho nahradil někým jiným,“ popisuje nedávnou napjatou situaci Ivan Židkov, šéfredaktor listu Sport den za dnem. Po skolení Egypta 3:1 vzal Chait zpátečku. „Stanislave, odpusťte,“ doslova pronesl.

I další kritici berou svá slova zpět. Ruská reprezentace totiž nejen, že drtí soupeře, ale také její hra vypadá k světu. A proto ruská periodika mají důvod k oslavným titulkům.

Třeba na první straně Sport Expressu je obrovská fotografie radující se ruské party a verzálami vyobrazený obří titulek přes celou první stranu, odkazující na fakt, že Rusové vedou skupinu a po včerejším vítězství Uruguaye nad Saúdy už definitivně mají v kapse postup do vyřazovací části turnaje. Salah? NE! Čeryšev! Dzjuba! Čerčesov! Tak jednoduše zní další z oslavných nadpisů moskevských novin.



V megapoli se slavilo do ranních hodin. V Petrohradě, který hostil druhý zápas sborné, to vypadalo podobně. Dokonce došlo i na bizarní historky. „Jedna dívka slavila tak moc, že spadla do kanálu,“ líčí pro deník Sport atmosféru ve městě na pobřeží Finského zálivu novinář Židkov. „Byla opilá, ječela jako o život, naštěstí jí policisté pomohli.

Jeden zahraniční kolega mi říkal, že to vypadá, jako kdybychom celé mistrovství vyhráli. Je fakt, že radost je obrovská. Oslavy jsou divočejší než obvykle. Ruský fotbal může poprvé v historii vyhrát základní skupinu na šampionátu. To by byla velká věc.“

Všechno si nečekaně sedlo. Po slaboučké přípravě, kdy Rusové nevyhráli sedm zápasů v řadě, se proměnili před očima. Fantastickou fazonu chytil Denis Čeryšev. Na turnaji už vstřelil tři branky, přitom kouč Čerčesov do poslední chvíle zvažoval, zda má záložníka španělského Villarrealu vůbec nominovat.

Mimořádný talent potvrzuje dvaadvacetiletý Alexandr Golovin. V duelu se Saúdskou Arábií se namotal ke třem brankám a kromě Juventusu prý o hráče CSKA stojí oba slavné kluby z Manchesteru.

Dalším příkladem je hromotluk Arťom Dzjuba. V přípravném období se pohádal s ruskými novináři. Vadila mu kritika, tak se po jednom přípravném duelu ozval. „Nestojíte za námi, furt nás jen napadáte. Připadáme si, jako bychom měli jen samé nepřátele,“ pravil. Jeho slova vyvolala poměrně silnou odezvu. Kabina se ale za borce z Petrohradu postavila. Proto také Dzjuba mohl po vítězství nad Egyptem (3:1) prohlásil, že v týmu je „třiadvacet bratrů“.

„Trenér Roberto Mancini mu v Zenitu nedával moc prostoru, proto měl Arťom na svém stadionu motivaci všem dokázat, že se pletli. Vyšlo mu to dokonale,“ usmívá se Židkov.

Rusko čeká v pondělí 25. června střet o první místo ve skupině s Uruguayí a pak osmifinále. S největší pravděpodobností proti jednomu z dvojice Španělsko–Portugalsko.

Dojde k uhašení euforie? Nemusí to nutně platit. Čerčesovův tým neskrývá demoliční nálady…

