MS fotbal 2018

Za největšího strůjce úspěchu považuje 39letý stoper, jenž nedávno skončil v Dukle, trenéra Stanislava Čerčesova. „Fotbalu hodně rozumí. Poskládal nejen skvělé mužstvo, ale i fungující partu,“ popisuje Jiránek v rozhovoru pro deník Sport.



Jak hodnotíte dosavadní ruské výkony?

„Je to super! Všichni víme, jaké byly před mistrovstvím na Rusy názory, že se jim nedaří vyhrávat a tak dále, takže to nikdo nečekal. Já ale znám spoustu těch kluků, co tam teď hrajou, stejně jako celý trenérský štáb, takže jsem věděl, že kvalitu mají. Potvrdili to, za což jsem strašně rád. Dát ve dvou zápasech osm gólů, to se už asi jen tak někomu nepovede. Síla tam je.“



Čím to je? Vpředu mají dobře poskládaný mix?

„Určitě. Na trenéra byla kritika, že některé hráče vzal na úkor jiných, ale on moc dobře věděl, co dělá. Pan Čerčesov se ve fotbale hodně vyzná, poskládal skvělé mužstvo, ale i partu, což je důležité. Celý ten kádr drží pohromadě. Zaujalo mě, co Čerčesov říkal do médií: že i kdyby vypadl z různých důvodů nějaký důležitý hráč, jsou na lavičce připraveni další kluci, kteří jsou schopni je nahradit.“

„Končil s nároďákem, pak se vrátil, protože domácí šampionát je obrovská výzva. Co pamatuju, Rusko vždycky mělo problémy se středními obránci, proto vlastně spolu celou dobu hráli jen Ignaševič a Berezuckij. Ale u Sergeje si nemyslím, že je to o věku. Samozřejmě, třicet devět let je dost, což můžu potvrdit… (úsměv) Nicméně je to jen číslo, funguje jim to, takže bych to neřešil.“„Nejvíc se mi jednoznačně líbí Golovin. Svým stylem hry mi strašně připomíná Alexandra Hleba nebo našeho Rosu (Tomáše Rosického). Je to výborný hráč, který díky své technice dokáže udržet balon. Navíc má obrovský přehled a spoustu toho během celého zápasu odběhá.“„Byl jsem s celým jeho trenérským štábem několik let, všechno to jsou super lidi, kteří si mezi sebou rozumí. Čerčesov je taková tvrdší ruka, která se s nějakým tlakem a okolnostmi dokáže v pohodě vyrovnat. Spíš si myslím, že to naopak má rád víc, než kdyby byl mediálně hýčkanej.“„Víme, že pravděpodobně v osmifinále narazí na Španělsko nebo Portugalsko, takže to bude hodně těžké. Ale je to o jednom zápase, který jim může vyjít a nastartuje je ještě víc. Bude hodně záležet na tom, zda si udrží takovou pohodu a formu. Pokud se jim to podaří, mohou dojít daleko.“„Je tam neuvěřitelná euforie, lidi mají svátek. Od prvního zápasu si to užívají, neustále slaví a bude to pokračovat. Hráči jsou pro celý národ bohové. Rusové jsou patrioti, když se jedná o nároďák nějakého sportu, tak si to umějí užít. Hrdost je cítit na každém rohu.“