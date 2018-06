MS fotbal 2018

Překvapilo vás, jakou lekci dostala Argentina od Chorvatů?

„Výsledek samozřejmě překvapivý je. Na druhou stranu síla Chorvatů je také veliká. Pamatuji si, jak jsme s nimi hráli před dvěma lety na mistrovství Evropy ve Francii (Krejčí působil u české reprezentace jako asistent Pavla Vrby, zápas ve skupině skončil 2:2). To mužstvo se příliš nezměnilo. Chorvatský tým je delší dobu pohromadě, členové základní sestavy působí v top klubech. Ukázali, že můžou být černými koni šampionátu a třeba dojdou daleko. Jejich klíčoví hráči mají velmi dobrou formu, o tom se Argentina ve čtvrtek přesvědčila. Takticky na ně byli dobře připravení, vepředu odřízli Messiho.“

Naopak Argentina zcela propadla…

„Asi nebyla náhoda, že postoupili z kvalifikace s odřenýma ušima, uhráli si to až v posledním zápase. Všichni se mohli přesvědčit, že nejsou v topu, ze dvou zápasů vstřelili jedinou branku, to je klíčové. Už jsem říkal, že šampionát vyhraje tým, který bude produktivní a bude mít v ofenzivě hráče schopné rozhodovat zápasy. Klíčoví hráči Argentiny nemají formu, nedávají branky a pak těžko něco vyhrají.“

Proč to nejde Lionelu Messimu?

„Je to o způsobu hry, jakou zvolí trenér strategii. Messimu svědčí styl Barcelony, má tam okolo sebe výborné spoluhráče. Všechny týmy ví, že pro Argentinu je Messi klíčový hráč, reprezentace se na to zaměřují. Argentinu ovlivnil i laciný první gól, tohle si brankář za takového stavu a v takovém zápase nemůže dovolit. Pak Chorvatům narostla křídla a soupeře potrestali.“

Nenakládá si Messi na sebe až příliš velký tlak? Ukazuje se, že fotbal není jen o jednom hráči…

„On se s tlakem potýká v každém týmu a v jakékoliv soutěži, tak to není. Lidé by mu zlato ze šampionátu asi i přáli, všichni ho srovnávají s Maradonou, titul mistra světa mu v jeho super kariéře chybí. Od Messiho se čekají góly, je silný v předfinální fázi, navazuje na sebe hráče. Ale soupeři mu tuhle hru ztížili a dobře ho pokryli. Argentina zatím dala jen jeden gól, všichni budou říkat, že Argentina je Messi. Stejně jako je Portugalsko Ronaldo, jenže tomu to tam padá.“

Hraje roli to, že Messi nedokáže změnit styl hry, když se mu nedaří?

„Může to být jeden z důvodů. Messi se víc zapojuje do hloubky, rozjíždí akce. Zatímco Ronaldo si spíš hledá prostor na útočné polovině. Když mu soupeři nedají prostor, má to Messi těžké, obránci ho zastavují už daleko od brány. Možná ho ovlivnil i nepodařený start s Islandem, kdy nedal penaltu a měl jedenáct neúspěšných střel na bránu. Proti Chorvatům vystřelil už jen jednou. Celkově je to nejvíc ze všech hráčů, kteří na šampionátu ještě nedali gól.“

A Ronaldo?

„Ten je víc vidět v brejkových situacích a v poslední třetině hřiště, Messi spíš akce zakládá, soupeři jsou u něj natěsno. Třeba Rakitič se okolo něj často pohyboval, bylo jasné, že mu to chce co nejvíc znepříjemnit. Má to takhle ale každý zápas, možná i pod tíhou ohromného tlaku chce moc uspět. Ale jak už jsem říkal – celkově nemá Argentina takovou formu, aby zápasy zvládala. Chorvatsko působilo lépe, nejen individuálně, ale i jako tým.“

Potřebuje Messi víc své spoluhráče z Barcelony než Ronaldo ty z Realu?

„Je to jeden z ukazatelů. Mně osobně je blíž Ronaldo. V zápasech z něj jdou větší emoce, z Messiho tohle nevyzařuje. Ronaldo je nebezpečný, schopný dát gól ze všeho - hlavou po rohu, z brejku, z přímáku, z penalty. Messi má geniální levačku, tou střílí většinu branek. Všichni o tom vědí, on tu kličku stejně udělá a skoro se to nedá zastavit. Ronaldo je v koncovce pohotovější, proto střílí víc branek. To bylo vidět druhý zápas, kdy Portugalsko hrálo spíš úsporný fotbal a on se stejně prosadil po standardce. Messi většinou přejde čtyři, pět hráčů jak na play stationu, chce se prosadit naprosto výjimečně. Když mu ale nepomůžou spoluhráči tím, že odtáhnou protihráče, je to složité. To mu v Barceloně funguje lépe, na reprezentační úrovni s tím má problémy.“

