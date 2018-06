MS fotbal 2018

Tým kolem Neymara napínal své fanoušky a obě branky si nechal až na samý závěr zápasu. "Brazílie si zasloužila vyhrát, ale nečekal jsem, že vyhraje díky gólům, které padnou až v 91. a 97. minutě. Neymar hodil veškerou tíhu za sebe tím, že se konečně trefil. Teď už ho snad uvidíme takového, jakého ho známe," promluvil Cafú o zápase i hlavní hvězdě "kanárků."

Právě po faulu na útočníka PSG byla nařízena penalta ve prospěch Brazílie, sudí ji ale po konzultaci s videoasistentem odvolal. "Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí. Co se týče názoru na video, jsem zatím dost nerozhodný. Je to samozřejmě dobré, ale je třeba si nastavit nějaká pravidla," prohlásil legendární bek.

Jak hodnotil výkon Brazílie v úvodních dvou zápasech? Vidí "kanárky" jako favority na celkové vítězství? Podívejte se na VIDEO.