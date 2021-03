Krmenčík: V Řecku jsem šťastný. Chci hrát fotbal, ne jen zkoumat své tělo

V pondělí oslavil 28. narozeniny, vplouvá do ideálního fotbalového věku. Michael Krmenčík si aktuální angažmá užívá. Za PAOK Soluň hraje a střílí góly, těší se na reprezentační výzvu v podobě světové kvalifikace a blížícího se EURO. Důrazný útočník musí pomalu řešit i svou budoucnost, v létě mu končí hostování z Brugg. Smlouva v Belgii platí do léta 2023, ale pobyt v Řecku by nejraději proměnil v trvalý přestup. „Přál bych si, abych se nyní vracet nemusel,“ říká narovinu v rozhovoru pro iSport Premium.

Michael Krmenčík strávil v Belgii necelý rok po přestupu z Plzně. V zimě si kvůli slabšímu hernímu vytížení řekl o změnu a klaplo hostování v řeckém PAOK Soluň. Na jihu Evropy v prostředí zalitém sluncem pookřál, líbí se zde jemu i jeho rodině. „Takhle jsem spokojený,“ zdůrazňuje. Promluvil chvíli poté, co trenér Jaroslav Šilhavý zveřejnil jeho jméno mezi nominovanými na následující tři české kvalifikační duely o postup na MS do Kataru.

Máte z nominace radost?

„Těším se na každý sraz. Jsem rád, že mě trenér vybral.“

Řešíte nějaké komplikace s příletem?

„Poletím i s rodinou, musíme se otestovat. Manželka potom bude pět dní v karanténě, tak to vyžaduje Česká republika. A já budu na reprezentaci. Doufám, že budeme v pořádku a všichni budeme moct letět.“

PAOK vám nedělá problémy? Třeba kluby z Německa hráče kvůli koronavirové situaci do Česka vůbec nesmí pustit.

„Klub tady k tomu přistupuje fakt dobře. Bavili jsme se o tom s kluky v kabině. Třeba Rakušané nesmí tahat hráče z Anglie a Německa, ti, co tady za nás hrají, tím pádem dostanou šanci. To samé Polsko, Lewandowski u nich bude k dispozici jen na jeden zápas, proto od nás berou do útoku Karola Swiderského (aktuálně nejlepší střelec PAOKu). Aspoň se ti, kteří do nominací tak často neproniknou, za svou zemi mohou ukázat. Pro ně je to jedině plus.“

Patrik Schick bude k dispozici jen na zápas v Estonsku. Jste připravený na roli ofenzivní jedničky?

„Teď se mi v Řecku celkem daří, až na ty poslední zápasy, které nám moc nevyšly. Čeká nás ještě play off, do toho musíme dát všechno. Jsem rád, že hraju, nějaké góly dávám. Pokud bude Patrik jen na jeden zápas, já jsem pro trenéra Šilhavého připravený pořád, pokud na mě ukáže.“

Věříte postupu na mistrovství světa do Kataru?

„Jsme dobrá parta, dokázali jsme to i tím, že jsme postoupili na EURO. Půjdeme za tím a nevidím jediný důvod, proč se toho bát.“

Jak berete konkurenci v útoku?

„Všude je konkurence, i vy v práci určitě máte konkurenci. Makat se musí, to je normální život sportovce. Jedině tak se posouváme.“

Jste po příchodu do PAOKu spokojený a ve formě?

„Zatím to šlape, hrál jsem prakticky všechno. Trenér mi naposledy před zápasem říkal (PAOK prohrál na Panathinaikosu 1:2, Krmenčík se trefil v 84. minutě jako střídající hráč), že tam půjdu jako žolík. Gól jsem dal, ale pouze jsem snížil, škoda. Je vidět, že trenér tomu asi rozumí a takhle mě tam pustil, možná věděl, že dám gól. (úsměv) Bohužel jsme prohráli.“