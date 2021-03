Sivok: Kúdela je nejlepší český stoper. Šilhavý se hodně naučil od Brücknera

PRVNÍ DOJEM: Češi proti Estonsku ukázali, jak bušit do plných. Na Schicka je spoleh VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se vám líbil výkon českého týmu proti Estonsku?

„Kluky trošku zmrazil inkasovaný gól, pak je ale spíš ještě víc nakopnul. Samotné Estonce překvapilo, že dali gól, to bylo vidět z jejich výrazů. Utkání šlo od začátku v režii českého týmu, bylo jen otázkou času, kdy dají kluci první gól. Jakmile Patrik vyrovnal, hrálo se především o to, kolik dokážou kluci vstřelit branek. Byl tam patrný rozdíl mezi oběma týmy, kluci jsou možná o dvě třídy úplně jinde, než Estonci, oni nestačili ani po fyzické stránce. Kluci jim nasázeli góly, za stavu 6:1 to chtěli posledních dvacet minut dohrát víc v klidu a pošetřit síly. Zaslouženě vyhráli, byl to pro ně dobrý tréninkový zápas, také proto, aby nabrali sebevědomí na sobotu proti Belgii.“

Co udělal špatně Ondřej Čelůstka při první inkasované brance?

„Měl špatné postavení, stál na patách, těžko se ohlížel za balonem a hráč Estonska už byl rozběhnutý, s tím se složitě něco dělá. Možná ani nečekal, že tam balon proleze. Stane se, ale je to chyba.“

Věříte stoperské dvojici Čelůstka, Kúdela, nebo byste dal prostor Davidu Zimovi, který podává výborné výkony ve Slavii?

„Kvůli tomu, že Ondra (Čelůstka) udělal jednu chybu,