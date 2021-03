Šilhavý: Sukovi tohle všichni přejeme. Chystá se plán, jak udržet „Němce“

Schick společně s Kadeřábkem, Daridou a brankářem Jiřím Pavlenkou musí kvůli koronavirovým nařízením odcestovat zpátky do Německa. Všichni budou chybět v sobotu proti Belgii, ale teoreticky mohou mužstvo zase doplnit pro duel ve Walesu.

Ještě minulý týden figurovala celá Velká Británie v německém seznamu v kategorii nejrizikovějších zemí, na které se po příjezdu do Německa vztahuje bez výjimky čtrnáctidenní karanténa. Momentálně ale Velká Británie patří do méně nebezpečných oblastí, tudíž by Schick a spol. mohli do Walesu přiletět. Záležet bude, jestli se v pátek německá nařízení opět nezmění.

„S německými kluby intenzivně komunikujeme a všechny náležitosti pro přesun našich hráčů z Německa do Walesu jsou připravené. Zároveň ale čekáme na pravidelnou páteční aktualizaci pravidel pro zahraniční cesty z Německa a do něj,“ uvedl mluvčí reprezentace Petr Šedivý během tiskové konference, kde trenér Šilhavý hodnotil vysokou výhru.

Jste spokojený s výsledkem?

„Je to vyskoká výhra v zahajovacím utkání kvalifikace MS, byť na půdě outsidera, který měl problémy s pandemií, neměl to jednoduché. Potvrdili jsme roli favorita, povinné tři body vezeme domů před dvěma těžkými zápasy, za což jsme samozřejmě rádi.“

Co vám proběhlo hlavou ve dvanácté minutě po inkasované brance?

„První inkasovaná nikoho nepotěší, soupeř byl nažhavený, rychlý. Estonci využili nepozornosti a vstřelili nám gól. Někdy se pak člověk snaží, má šance a nepadá to tam. My jsme dokázali odpovdět rychle, dostali se do vedení, přidali do poločasu branky a dostali zápas pod kontrolu. Ani druhá inkasovaná branka nebyla úplně šťastná. Přičítám to také tomu, že jsme vystřídali hráče. Některé jsme chtěli nechat odpočinout, některé po dlouhé době vidět.“

Těžíte z formy Tomáše Součka?

„Jsem rád, že je Suk takhle nažhavený a parádně mu to dneska vyšlo, potvrdil výkony z Premier League. Aby dal tři góly defenzivní záložník, to se proti jakémukoliv soupeři jen tak nevidí. Potvrdil také výhru v anketě Fotbalista roku, všichni mu to přejeme a doufáme, že mužstvo potáhne v dalších zápasech o postup na mistrovství světa.“

Proč jste se rozhodl pro stopery Čelůstku a Kúdelu?

„Na poslední chvíli odpadl Tomáš Kalas, nakonec také Venca Jemelka, který tady není. Měli jsme k dispozici tři stopery, rozhodli jsme se zahájit se zkušenou dvojicí. Až na ta dvě zaváhání, tedy spíš jedno a jedno, protože u druhého gólu už jsme vystřídali, jsem s nimi byl spokojený.“

Budete chtít, aby se k týmu mohli na zápas ve Walesu případně znovu připojit hráči z bundesligy?

„Jednoznačně, jsou to kvalitní, klíčoví hráči. Budu jenom rád, když se to povede.“

Jsou pro vás klíčoví hráči ve středu zálohy?

„Neřekl bych, že jsou zrovna oni klíčoví. Musím pochválit celý tým, sešli jsme se po půl roce, někteří cestovali hodiny v autě a hned po druhém tréninku jsme šli na to. Kluci hráli s chutí, výsledek 6:2 je docela dobrý, není v kvalifikaci úplně obvyklý, byť soupeř nebyl v nejsilnějším složení, jinak by nás třeba potrápil víc. Cením si toho, že jsme to takhle zvládli.“